Україна може зважитися на "повну мобілізацію" через глухий кут у війні - The Washington Post

У "злитих" документах Пентагону йдеться, що Україна, ймовірно, посилить свою залежність від ударів по території Росії, пише The Washington Post

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Західна преса продовжує розшифровувати "злиті" документи Пентагону / колаж фото УНІАН

Тупикова ситуація на фронтах україно-російської війни може призвести до того, що Україна проведе "повну мобілізацію" свого залишився придатного до служби населення, відправивши на передову безліч молодих людей. Про це повідомляє американське видання The Washington Post з посиланням на документи Пентагону, які нещодавно "витекли" в Мережу.

У цих документах йдеться, що Україна, ймовірно, посилить свою залежність від ударів по території Росії. І ця динаміка стривожила деяких американських офіційних осіб - ті побоюються, що такі удари можуть змусити диктатора Путіна до ескалації конфлікту або дати Китаю привід почати передавати російським окупантам летальну зброю.

"Обидві сторони готуються до ескалації бойових дій з настанням теплої погоди, хоча офіційні особи в Києві і персонал на передовій війні скаржилися на матеріально-технічне відставання, яке спричинило уповільнення обіцяних постачань західної зброї", — зазначає видання.

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Однак в сценарії, за яким Україна отримає вирішальну перевагу, американська розвідка вважає, що Київ, швидше за все, "зробить більш ризиковані наступальні операції для отримання додаткової вигоди". У відповідь можна очікувати, що Росія "збільшить нетрадиційні атаки на Україну, хоча використання ядерної зброї залишається малоймовірним", йдеться в документах.

Витік секретних даних Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їх початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців і занижені оцінки загиблих російських окупантів.

NYT зазначає, що ці матеріали підтверджують думку, яку вже давно визнають представники розвідки: Сполучені Штати мають більш чітке уявлення про російські військові операції, ніж про українське планування.

Джерела видання вказують, що занадто рано говорити про масштаби збитку витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував появу в ЗМІ матеріалів про підготовлюваний український контрнаступ. Дані про підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки, вважає Подоляк.

9 квітня Міністерство юстиції США почало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.

Розслідувачі Bellingcat встановили, що опубліковані нещодавно в ЗМІ секретні документи США щодо війни в Україні були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, проте першоджерело може бути ще більш раннім.

За даними CNN, Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретних документів.

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