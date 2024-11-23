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Тепер офіційно: Україна може атакувати РФ ракетами SCALP — МЗС Франції

Маріна Фурман
23 листопада 2024, 19:20
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У Парижі сказали, що українські військові може використовувати далекобійні французькі ракети лише "в цілях самооборони".
МИД Франции, флаги
Франція дозволила бити далекобійними ракетами / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, instagram.jeannoelbarrot.com

Основне:

  • Париж дозвол атакувати далекобійними ракетами територію РФ
  • Франція готова підтримати Україну у вступі до НАТО
  • МЗС Франції не виключив появу іноземних військ на території України

Франція дозволила Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою ракет великої дальності Storm Shadow/Scalp. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю BBC.

Він наголосив, що жодних "червоних ліній" у підтримці України бути не може.

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"Принцип був встановлений... наші послання президенту Зеленському були добре сприйняті", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливу участь французьких військ у бойових діях, Барро зазначив: "Ми не відкидаємо жодного варіанту".

"Ми будемо підтримувати Україну так інтенсивно і так довго, як це буде необхідно. Чому? Тому що на кону наша безпека. Кожен раз, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза стає на один квадратний кілометр ближче до Європи", - підкреслив він.

Барро також підтвердив, що Франція готова підтримати ідею приєднання України до НАТО.

"Ми відкриті для того, щоб надіслати запрошення, і тому в наших дискусіях з друзями та союзниками, друзями та союзниками України ми працюємо над тим, щоб наблизити їх до наших позицій", — запевнив міністр.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Ракети Storm Shadow / Інфографіка: Главред

Дозвіл на удари вглиб РФ - останні новини

У неділю, 17 листопада президент США Джо Байден вперше дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів вглиб країни-агресора Росії.

Главред раніше писав, що високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами від США по країні-агресору Росії.

Напередодні дозвіл США на використання американської зброї для ударів по території країни-агресора Росії прокоментував президент Польщі Анджей Дуда. На його думку, воно може стати вирішальним моментом у війні.

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Хто такий Жан-Ноель Барро?

Жан-Ноель Барро - французький політик, міністр-делегат з європейських справ Франції (2024). Міністр Європи та закордонних справ (з 2024), повідомляє Вікіпедія.

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війна в Україні Франция військова допомога Удари вглиб РФ
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