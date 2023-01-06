Україна повинна перемогти РФ до травня, інакше війна затягнеться на 10 років – Світан

До травня РФ набере ще 300 тисяч новобранців-окупантів і фронт може застигнути у тих межах, які обидві сторони встигнуть зайняти до останнього місяця весни.

Україна має вийти на кордони 1991 року до травня, інакше війна затягнеться, зазначає експерт Світан/ 59-а ОМПБр Якова Гандзюка, скрін

Україна повинна перемогти країну-агресорку РФ на полі бою до середини весни 2023 року, інакше до травня Росія встигне набрати і більш-менш підготувати ще 300 тисяч окупантів на додачу до тих 200 тисяч, які зараз воюють проти нашої держави.

До початку травня нам важливо вийти на кордони 1991 року, щоб далі українські військові могли закріпитися та утримувати нову лінію фронту. Про це сказав військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"І по тій межі, де пройде лінія фронту на момент задіяння цих 300 тисяч російських контрактників, буде й гаряча лінія війни. Тому нам так важливо до початку травня вийти на кордони 1991 року, щоб уже цей фронт утримувати в режимі оборони з середини весни і до повного розпаду Росії", – зазначає Світан.

За його словами, до травня РФ також встигне посадити ці 300 тисяч окупантів на "залізних коней".

Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та в інших медіа, пише Вікіпедія.

Військовий експерт зазначає, що зазначеної кількості новобранців не вистачить для масштабного наступу, проте цього буде достатньо, щоб країна-агресорка могла утримувати в режимі глухої оборони той фронт, який складеться до квітня-травня.

"А от для того щоб пробити цю лінію фронту, почнеться гонка озброєнь і чисельності військ. У цій гонці складно знайти переможця, бо з російського боку втричі більший мобілізаційний резерв, а з нашого боку – втричі краща зброя. Ця конкуренція може тривати роками, близько десяти років точно", – каже експерт.

Коли Україна може вийти на кордони 1991 року

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов зазначав, що для України 2023 рік може стати переможним у війні. Вона має можливості звільнити усі свої території і повернутися до кордонів станом на 1991 рік. Він назвав дві можливі дати цього – кінець травня або серпень 2023 року.

Проте військовий експерт Роман Світан зазначає: коли Україні вдасться повернути усі свої території і вийти на кордони станом на 1991 рік, це ще не означатиме повної перемоги над Росією. Повна перемога для України – це розпад Російської Федерації на складові.

Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав умови, за яких можна говорити про припинення війни в Україні. Йдеться про три вирішальні вимоги нашої країни. Як зазначив Подоляк, Україна так просто не відмовиться від власних територій, а війна закінчиться лише тоді, коли росіяни повністю покинуть території нашої країни, видадуть авторів вторгнення, а також повернуть українцям вкрадені будинки та квартири в Криму.

Читайте також: