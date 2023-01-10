Україна має перемогти у 2023-му, в іншому разі РФ затягне війну і матиме перевагу: у WP дали прогноз

Найбільше військової допомоги Україні зараз надає США. Але після виборів у 2024 році ситуація може змінитися. Путін може отримати перевагу у війні.

Україна має шанс перемогти у 2023 році/ 93-я ОМПБр Холодний Яр

Україна демонструє успіхи у відсічі російським окупантам під час війни. Українські військові маневрують і хитрістю перемагають противника, а Захід рішучий у наданні допомоги для боротьби з країною-агресоркою РФ. Якщо така динаміка продовжиться у 2023 році, Українська держава має усі шанси до кінця поточного року звільнити усі свої території, які зараз перебувають під російською окупацією.

Про це йдеться у статті Washington Post із посиланням на західних чиновників та аналітиків. Проте західні експерти застерегли, що російський диктатор Володимир Путін готується до затяжної війни проти України.

Якщо ЗСУ не зможуть досягти значних проривів у протистоянні окупантам у 2023 році, то війна може затягнутися на користь Путіна. Таку думку висловила Елізабет Шекелфорд із Чиказької ради з глобальних справ. Вона зазначає, що Україна завдяки схваленому американським Конгресом пакету допомоги в розмірі 45 мільярдів доларів буде забезпечена на весь 2023 рік. Проте довгострокову перспективу передбачити важче, адже у 2024 році у США відбудуться президентські вибори.

Шекелфорд наголосила, що Україні важливо завершити війну у 2023 році. Якщо ж ні, то у Путіна може бути дуже велика перевага.

Колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес наголошує, що події першого тижня року свідчать про гарні перспективи для України. Перевагами України на цьому етапі війни він називає високий моральний дух в армії, згуртованість українського народу і керівництва, а також непохитну підтримку Заходу.

Він зазначає, що негативна реакція Заходу на заклик Путіна до "різдвяного перемир’я" показала, що на Україну ніхто не тисне у питанні можливих переговорів з країною-агресоркою РФ. Переговори могли б бути використані Росією для переозброєння і перегрупування, що могло б допомогти армії РФ піти у наступ.

"Навіть погода виявилася прихильною до України: рекордно тепла зимова температура в Європі обвалила ціни на енергоносії та позбавила громадян болю, який може послабити європейську підтримку Києва", – зазначають у виданні.

читайте такожСША хочуть змінити динаміку війни в Україні – ДерждепУ той же час колишній морський піхотинець США, який зараз працює в Інституті досліджень зовнішньої політики, Роб Лі застеріг, що Україні потрібно продовжувати наступ. А наступати складніше, ніж вести оборону. Лі зазначає, що частково успіхи українських військових у протистоянні РФ у 2022 році були можливі через помилки російської армії. Проте такі помилки навряд чи продовжаться зараз, каже він.

Він нагадав, що росіяни уже створили довгі оборонні позиції і готуються до оборони у разі, якщо українські воїни підуть у наступ.

Водночас він наголосив, що Україна у певному сенсі уже виграла, адже вона не лише змогла стримати початковий наступ російських окупантів, а й до цього часу уже повернула майже половину території, які росіянам вдалося захопити на початку повномасштабного вторгнення.

Експерти сходяться на думці, що хід війни може залежати від того, з якого боку першими закінчаться боєприпаси.

Україна може ставати все більш залежною від постачання озброєння від Заходу. У той же час вже зараз видно, що в РФ не вистачає боєприпасів.

"Якщо Путін зможе перетворити це на багаторічну війну на виснаження, він, ймовірно, зможе дочекатися слабкості України. Це може ще затягнутися на деякий час, але на той момент шанси України справді зменшаться", – застерегла Шекелфорд і наполягла на більшій підтримці України з боку Заходу.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині російські війська ввечері 9 січня розпочали потужний штурм Соледара. Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, штурм розпочався після того, як окупантам не вдалося окупувати місто.

Нагадаємо, українські бійці Сил спеціальних операцій провели вдалий бій під Бахмутом на Донеччині. Четверо воїнів ССО атакували позицію російських окупантів біля міста і знищили 15 солдат противника. Після цього провели зачистку, під час якої взяли у полон шістьох загарбників, які вижили під час бою.

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