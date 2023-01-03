Авторитетний експерт назвав вісім причин, чому Україна переможе у війні з Росією у 2023 році

Експерт зауважив, що протягом перших десяти місяців війни виникла низка тенденцій, які вказують на можливість майбутньої перемоги України.

Експерт назвав вісім причин військової перемоги України у 2023 році/ 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатска бригада

Експерт аналітичного центру у Вашингтоні Atlantic Council Брайан Меффорд заявив, що війна з Росією поки ще далека від завершення. Проте у 2023 рік Україна вступає з приводом для "обережного оптимізму".

Як зазначив Меффорд, протягом перших десяти місяців російського вторгнення виникла низка внутрішніх і міжнародних тенденцій, які вказують на можливість майбутньої перемоги України. При цьому експерт назвав вісім ключових факторів, які мають вирішальний вплив на бойові дії в новому році.

1. Військова доблесть України

Навесні 2014 року саме слабкість української армії дозволила Росії закріпитися в Донецькій і Луганській областях. З того часу Збройні сили України адаптувалися та вдосконалювалися.

Меффорд зауважив, що перші десять місяців російського вторгнення продемонстрували, що українська армія багато в чому досягла або навіть перевершила стандарти НАТО. Незважаючи на те, що російські війська часто переважали в озброєнні та кількості, українці виявилися більш кваліфікованими та вмотивованими.

2. Стійкість українців

Експерт підкреслив, що весь світ був приголомшений і вражений надзвичайною силою та мужністю, продемонстрованими українською нацією у 2022 році. Тим часом Росія була повністю заскочена зненацька. Під час підготовки до вторгнення Кремль покладався на корисливі звіти розвідки, які заперечували національний дух України та передбачали капітуляцію Києва протягом трьох днів.

"Цей катастрофічний прорахунок має слугувати хрестоматійним прикладом для майбутніх поколінь авторитарного режиму, який вірить власній пропаганді", - пише Меффорд.

3. Англо-американський союз

Обмін розвідданими, навчанням, фінансовою допомогою та зброєю США та Британії допоміг Україні знищити значну частину російської армії. Кожному українцю вже знайомі назви поставленої військової техніки, такі як Himars, Javelins, Stingers, NLAWS, Harpoons та Patriots.

"Хоча цій зброї близько 30 років, вона виявилася нищівною для російської армії", - зазначив Меффорд.

4. Польська солідарність

Протягом століть Польща та Україна мали безліч непростих історичних епізодів, однак зараз відносини між двома сусідами є міцнішими, ніж будь-коли. Відкривши свої двері для мільйонів українських біженців, Польща дотримується золотого правила "люби ближнього свого, як самого себе".

5. Підтримка Туреччини

Як зазначив Меффорд, Туреччина має неоднозначну позицію у цій війні, але не можна заперечити, що її допомога за останній рік неабияк допомогла Україні. Турецькі бойові безпілотники Bayraktar мали вирішальну роль у перші тижні війни, допомагаючи врятувати Київ та Харків від російської окупації. Окрім того, турки закрили протоку Босфор для російських військових кораблів та допомагають Україні із екстреним постачанням електроенергії.

6. Об’єднана Європа

Експерт нагадав, що Кремль намагався розділити європейців за допомогою енергетичної "зброї". Однак ця спроба провалилася. Євросоюз став лише міцнішим на тлі російського вторгнення в Україну. Окрім того, російська агресія переконала раніше нейтральні країни – Швецію та Фінляндію – приєднатися до НАТО. Військовий альянс сьогодні сильніший, ніж будь-коли.

7. Російська імперська зарозумілість

Рішення Путіна вторгнутися в Україну викрило часто жахливі реалії, що стоять за імперською позицією Росії. Злочинно сплановане та некомпетентно здійснене вторгнення в Україну зруйнувало міф про Росію як військову наддержаву та залишило країну в більшій міжнародній ізоляції, ніж будь-коли з часів більшовицької революції.

Роками російські генерали перебільшували можливості своєї армії, водночас розкрадаючи державний бюджет на покупку особняків у Монте-Карло. Зараз їм бракує військової сили для досягнення роздутих імперських цілей, яких вимагає Кремль. Це змусило Путіна покладатися на ядерний шантаж, намагаючись терміново мобілізувати російське суспільство.

8. Лідерство президента Зеленського

Меффорд підкреслив, що найбільшим сюрпризом 2022 року стало надихаюче лідерство, надане президентом України Володимиром Зеленським. Як зазначив експерт, протягом української історії багато національних лідерів залишали країну в моменти кризи. Зеленський зробив навпаки.

"З-за кордону українців було б важко мотивувати. Якби Зеленський вирішив переїхати до Львова чи взагалі залишити Україну та створити уряд у вигнанні, це б різко збільшило шанси на падіння Києва. Його рішення залишитися в столиці країни стало одним із переломних моментів усієї війни", - зауважив експерт.

Війна Росії проти України

Нещодавно заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував слова заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова. Він зазначив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться навесні. За словами глави ОП, він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російській армії буде тривати ще 10-15 років. Він наголосив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

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