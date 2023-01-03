glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Авторитетний експерт назвав вісім причин, чому Україна переможе у війні з Росією у 2023 році

3 січня 2023, 18:13
Експерт зауважив, що протягом перших десяти місяців війни виникла низка тенденцій, які вказують на можливість майбутньої перемоги України.
Авторитетний експерт назвав вісім причин, чому Україна переможе у війні з Росією у 2023 році
Експерт назвав вісім причин військової перемоги України у 2023 році/ 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатска бригада

Експерт аналітичного центру у Вашингтоні Atlantic Council Брайан Меффорд заявив, що війна з Росією поки ще далека від завершення. Проте у 2023 рік Україна вступає з приводом для "обережного оптимізму".

Як зазначив Меффорд, протягом перших десяти місяців російського вторгнення виникла низка внутрішніх і міжнародних тенденцій, які вказують на можливість майбутньої перемоги України. При цьому експерт назвав вісім ключових факторів, які мають вирішальний вплив на бойові дії в новому році.

1. Військова доблесть України

Навесні 2014 року саме слабкість української армії дозволила Росії закріпитися в Донецькій і Луганській областях. З того часу Збройні сили України адаптувалися та вдосконалювалися.

Меффорд зауважив, що перші десять місяців російського вторгнення продемонстрували, що українська армія багато в чому досягла або навіть перевершила стандарти НАТО. Незважаючи на те, що російські війська часто переважали в озброєнні та кількості, українці виявилися більш кваліфікованими та вмотивованими.

2. Стійкість українців

Експерт підкреслив, що весь світ був приголомшений і вражений надзвичайною силою та мужністю, продемонстрованими українською нацією у 2022 році. Тим часом Росія була повністю заскочена зненацька. Під час підготовки до вторгнення Кремль покладався на корисливі звіти розвідки, які заперечували національний дух України та передбачали капітуляцію Києва протягом трьох днів.

"Цей катастрофічний прорахунок має слугувати хрестоматійним прикладом для майбутніх поколінь авторитарного режиму, який вірить власній пропаганді", - пише Меффорд.

3. Англо-американський союз

Обмін розвідданими, навчанням, фінансовою допомогою та зброєю США та Британії допоміг Україні знищити значну частину російської армії. Кожному українцю вже знайомі назви поставленої військової техніки, такі як Himars, Javelins, Stingers, NLAWS, Harpoons та Patriots.

"Хоча цій зброї близько 30 років, вона виявилася нищівною для російської армії", - зазначив Меффорд.

4. Польська солідарність

Протягом століть Польща та Україна мали безліч непростих історичних епізодів, однак зараз відносини між двома сусідами є міцнішими, ніж будь-коли. Відкривши свої двері для мільйонів українських біженців, Польща дотримується золотого правила "люби ближнього свого, як самого себе".

5. Підтримка Туреччини

Як зазначив Меффорд, Туреччина має неоднозначну позицію у цій війні, але не можна заперечити, що її допомога за останній рік неабияк допомогла Україні. Турецькі бойові безпілотники Bayraktar мали вирішальну роль у перші тижні війни, допомагаючи врятувати Київ та Харків від російської окупації. Окрім того, турки закрили протоку Босфор для російських військових кораблів та допомагають Україні із екстреним постачанням електроенергії.

6. Об’єднана Європа

Експерт нагадав, що Кремль намагався розділити європейців за допомогою енергетичної "зброї". Однак ця спроба провалилася. Євросоюз став лише міцнішим на тлі російського вторгнення в Україну. Окрім того, російська агресія переконала раніше нейтральні країни – Швецію та Фінляндію – приєднатися до НАТО. Військовий альянс сьогодні сильніший, ніж будь-коли.

7. Російська імперська зарозумілість

Рішення Путіна вторгнутися в Україну викрило часто жахливі реалії, що стоять за імперською позицією Росії. Злочинно сплановане та некомпетентно здійснене вторгнення в Україну зруйнувало міф про Росію як військову наддержаву та залишило країну в більшій міжнародній ізоляції, ніж будь-коли з часів більшовицької революції.

Роками російські генерали перебільшували можливості своєї армії, водночас розкрадаючи державний бюджет на покупку особняків у Монте-Карло. Зараз їм бракує військової сили для досягнення роздутих імперських цілей, яких вимагає Кремль. Це змусило Путіна покладатися на ядерний шантаж, намагаючись терміново мобілізувати російське суспільство.

8. Лідерство президента Зеленського

Меффорд підкреслив, що найбільшим сюрпризом 2022 року стало надихаюче лідерство, надане президентом України Володимиром Зеленським. Як зазначив експерт, протягом української історії багато національних лідерів залишали країну в моменти кризи. Зеленський зробив навпаки.

"З-за кордону українців було б важко мотивувати. Якби Зеленський вирішив переїхати до Львова чи взагалі залишити Україну та створити уряд у вигнанні, це б різко збільшило шанси на падіння Києва. Його рішення залишитися в столиці країни стало одним із переломних моментів усієї війни", - зауважив експерт.

Війна Росії проти України

Нещодавно заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував слова заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова. Він зазначив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться навесні. За словами глави ОП, він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російській армії буде тривати ще 10-15 років. Він наголосив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:31

"Ворог по трупах своїх намагається просуватися": Залужний назвав найскладніший напрямок на війні

19:20

Путіна, підсмаженого на українській сковорідці, подали до святкового столу в Білому доміПогляд

19:11

"Місто здригнулося, росіяни ховаються в будинках культури": житель Макіївки розповів про удар по базі РФВідео

19:10

"Чому ми повинні кричати про війну?": найкраща спортсменка Білорусі зганьбилася на весь світВідео

18:28

Можуть бути небезпечними: чому горіхи потрібно замочувати у воді

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:20

"Ногу відірве – нову приваримо, це не привід їхати додому": Пригожин видав нову маячню про вагнерівцівВідео

18:13

Авторитетний експерт назвав вісім причин, чому Україна переможе у війні з Росією у 2023 роціВідео

18:06

"Новий спалах військового конфлікту": астролог склала гороскоп для України на 2023 рікВідео

18:04

Дженна Ортега зізналася, яку фразу вона відмовилася говорити в гучному епізоді серіалу УенздейВідео

Реклама
17:42

Носії ядерної зброї Росії в Криму і ризики ударів: в ГУР дали оцінку ситуаціїВідео

17:40

"Невидимі" дрони: окупанти хитрістю ховають "шахеди" від радарів ЗСУВідео

17:10

Маша Полякова зробила передбачення Олегу Виннику - чи повернеться співак в УкраїнуВідео

17:05

У важкому бою з російськими окупантами загинув майданівець і батько п'ятьох дітей Олег ЮрченкоВідео

17:01

Буданов розповів, коли Україна може перемогти у війні

16:46

"Сотні загиблих та важкопоранених": офіцер ЗСУ розповів про запеклі бої біля БахмутаВідео

16:42

Замети снігу та мороз -16: синоптик розповіла, які три області накриє найсильніший морозВідео

16:32

Росія провалила плани щодо "коридору" до Криму, ЗСУ битимуть ворога по всьому фронту - ГУРВідео

16:30

Як прати пуховик у пральній машині: 5 головних правил, щоб не угробити дорогу вам річ

16:12

Найчорніший день року: прикмети на 4 січня, які не можна порушуватиВідео

16:10

"Ми не пробачимо": у РФ влаштували дикий шабаш через ліквідованих окупантів у МакіївціВідео

Реклама
16:01

Самий бюджетний рецепт смачної традиційної страви на Різдво 2023: готувати всього 15 хвилинВідео

15:56

Сара Фергюсон присвятила покійній королеві Єлизаветі II зворушливий вірш

15:35

Загроза нового наступу РФ на Україну: у Міноборони розповіли, чи попередять у разі атакиВідео

15:23

У Токмаку підірвали базу окупантів РФ разом з десятками мобілізованихВідео

15:15

На Росії просять позбавити Меладзе всіх звань за "Героям слава"

14:49

Навіщо класти тюбик зубної пасти у зливний бачок: корисна хитрість, про яку ви точно не чули

14:44

Розвідка дізналася ймовірні плани РФ: Зеленський провів важливе засідання СтавкиВідео

14:37

В Україні повернули стабілізаційні графіки: як вимикатимуть світлоВідео

14:30

Такий продукт є у кожного на кухні: як правильно зберігати символ багатства в будинкуВідео

14:23

Війська РФ знову підуть на Харків і спробують відрізати місто від Києва - бригадний генерал ЗСУ

14:17

Космос, прийом: Валентина Терешкова назвала президента Зеленського "Антихристом" - Гордон не змовчав

13:58

Блокпост РФ перетворився на руїни: окупанти показали результат удару по їхніх позиціях у ПіскахВідео

13:27

Армія України контролює вогнем трасу Кремінна-Сватове, на неї виходять ССО - ГайдайВідео

13:25

100 гривень за долар: експерт попередив про "страшилку" катастрофічної девальваціїВідео

13:22

Вріже мороз і завалить снігом: синоптик розповів, якою буде погода в Україні на Різдво

12:40

Війна продовжуватиметься протягом 2023 року, для перемовин ЗСУ мають розбити війська РФ - ВолкерВідео

12:39

Трупи окупантів навіть не збирають: на Запоріжжі ЗСУ знищили базу та склад РФ - ЗМІВідео

12:32

Гороскоп Таро на січень для Овнів, Тельців, Близнюків: що принесе перший місяць нового рокуВідео

12:00

День Ангела Анастасії 2023 - привітання з Днем ангела Анастасії в картинках і листівках

12:00

Найважчий період позаду, страшилки про 100 гривень за долар у 2023 році не справдяться – Новак

Реклама
11:57

Український удар по базі РФ в Макіївці є ганьбою для Путіна - NYTВідео

11:53

Старша донька Віктора Ющенка показала його єдиного онука в день повноліття хлопцяВідео

11:49

Погода вдарила по планах Путіна: зима виявилася теплою, а газової кризи не буде - BloombergВідео

11:35

У РФ підтвердили знищення сотень мобілізованих росіян на війні в УкраїніВідео

11:17

"Медицина безсила": лікарі розповіли про хворобу ЛукашенкаВідео

10:57

Стовідсотковий результат: ЗСУ за дві доби збили 84 дрони-камікадзе РФВідео

10:32

Бої за острів Великий Потьомкінський: нові дані про просування ЗСУ на ХерсонщиніВідео

09:59

Їхала з нареченим за подарунками: перед Новим роком у Хмельницькому російська ракета вбила 22-річну дівчинуВідео

09:57

Провал наступу РФ під Бахмутом: окупантам не світить перемога - британська розвідкаВідео

09:40

Гороскоп на сьогодні 3 січня: Овнам - прибирання, Левам - відповідальність, Рибам - активність

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти