Підняли білий прапор: група військових РФ здалася в полон ЗСУ

Окупанти вирішили скласти зброю після влучного обстрілу українськими військовими їхнього місця розташування.
Українські воїни так налякали російських загарбників влучним вогнем, що ті вирішили одразу здатися в полон, щоб врятувати собі життя.
Група окупантів підняла білий прапор після того, як бійці ЗСУ вирахували їхнє місце розташування і вдарили туди вогнем. Відповідне відео оприлюднив колишній волонтер, а нині народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін у Telegram.
"Після обстрілу окупанти підняли білий прапор і здалися в полон", – підписав відео Мисягін.
У відеоролику видно, як по місцю, схожому на бліндаж, наноситься удар. Після вибуху і виникнення задимлення з того місця виповзають четверо чи п’ятеро російських окупантів. Вони переміщуються у заглиблення в землі неподалік і причаюються там. При цьому один із них розгортає щось біле, що може означати здачу у полон.
Через якийсь час окупант повторює свою маніпуляцію і знову розгортає щось біле.
Таке ж відео оприлюднили і в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. Проте там не зазначили, чи здалися загарбники у полон.
"ЗСУ влаштували невеликий феєрверк для к*цапів, але їм чомусь не сподобалось", – підписали відео у СтратКомі.
Раніше повідомлялося, що українські воїни "відправили на концерт до Кобзона" російського полковника, а також трьох лейтенантів російських окупаційних військ. Знищеного в Україні полковника окупантів у країні-агресорці "прикопали по-тихому".
Нагадаємо, раніше журналіст Юрій Бутусов розповів, що українські військові при підготовці контрнаступу на Харківському напрямку завдали ракетного удару по штабу російських військ в Ізюмі. 26 вересня стало відомо, що в результаті удару HIMARS був ліквідований начальник ракетних військ і артилерії 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ полковник Борис Тотіков.
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