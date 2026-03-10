Відомий співак-воїн вперше вийшов на зв'язок після інфаркту — що він сказав

Лідер групи "Ot Vinta" розповів про свій стан.

https://glavred.net/starnews/izvestnyy-pevec-voin-vpervye-vyshel-na-svyaz-posle-infarkta-chto-on-skazal-10747706.html Посилання скопійоване

Юрій Журавель - інфаркт / колаж: Главред, фото: facebook.com, Юрій Журавель

Ви дізнаєтеся:

Що сталося з Юрієм Журавлем

Як він себе почуває

Відомий український співак, художник і військовий Юрій Журавель вперше звернувся до шанувальників із лікарні. У своєму Facebook він розповів про те, як відновлюється після інфаркту.

Про важкий стан лідера групи "Ot Vinta!" стало відомо на початку лютого. Журавель, який з літа 2025 року служить у морській піхоті, опинився в лікарні з важким обширним інфарктом. 53-річний співак отримав оперативну допомогу лікарів і вже відчув прогрес у лікуванні.

відео дня

"Доповідаю. Мене вже перевели з відділення інтервенційної радіології до кардіологічного відділення. Мені набагато краще. Лікарі нашої обласної — справжні герої. Їхня робота — щоденний подвиг. Про це треба написати пісню", — поділився артист.

Як виглядає Юрій Журавель після інфаркту / фото: facebook.com, Юрій Журавель

Музикант також опублікував фотографію з палати, на якій видно, як він виглядає зараз. Юрій досі перебуває під наглядом медиків і планує написати пісню на знак подяки за їхню титанічну працю.

Юрій Журавель — "Ot Vinta!"

Юрій Журавель і його група "Ot Vinta!" прославилися як родоначальники унікального музичного стилю "украбіллі", в якому драйв рокабіллі змішується з українським фольклором та іронічними текстами. Сам Журавель також широко відомий як талановитий художник-карикатурист.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Оля Цибульська остаточно розставила крапки в багаторічних чутках про свій роман з артистом Дзідзьо. У відвертому інтерв'ю співачка зізналася, що плітки зайшли занадто далеко і почали безпосередньо позначатися на житті її сина.

Також Олена Мозгова розчулила мережу зізнанням про свого батька, легендарного Миколу Мозгового, якого не стало 15 років тому. Продюсерка зізналася, що досі гостро відчуває його відсутність і найбільше мріє про просту пораду або розмову перед важливими концертами.

Вас може зацікавити:

Про групу: Ot Vinta! Ot Vinta – рівненський гурт, один із лідерів української рокабілі-сцени. У своїй творчості активно використовує український фолк і тому назвали жанр свого виконання "украбілі", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред