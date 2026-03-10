Температура злетить майже під +20°: коли Львівщину накриє потепління

Погоду на Львівщину 11 березня визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Прогноз погоди на Львівщині на 11 березня / Фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

У середу, 11 березня, погоду у Львівській області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. День буде теплим та сонячним. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

В області очікується мінлива хмарність без опадів. Синоптики прогнозують південно-західний вітер, який дещо посилиться - до 7-12 м/с.

Температура в області вночі коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Проте вдень повітря прогріється до 14-19° тепла. Водіїв просять бути пильними, оскільки вночі та вранці можливий слабкий туман, який може знижувати видимість на дорогах.

Погода у Львові 11 березня

У Львові середа мине під малохмарним небом та без опадів. Нічна температура повітря становитиме від 1° морозу до 1° тепла. Вдень місто наповниться теплом - стовпчики термометрів піднімуться до 17-19° тепла. Ранок може бути оповитий слабким туманом.

Погода в Україні 11 березня / Фото: скріншот meteoprog.com

Якою буде погода найближчими днями - прогноз

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Тернопільській області 10-11 березня очікується ясна, без опадів погода. Вночі та вранці на окремих ділянках можливе обледеніння доріг.

Також Житомирщина залишається під впливом європейського антициклону KONRAD, який приносить суху та сонячну погоду. Упродовж 11-12 березня вдень очікується до +17°, ночі ще прохолодні.

Крім цього, погода в Україні поступово стає теплішою та сонячною. Денна температура зростає до 7–10º. Цього тижня, до 13 березня, очікується подальше потепління, ночі будуть вже без морозів, можливий ранковий туман, який швидко розсіється.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

