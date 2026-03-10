Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним і пояснив, що з мирними переговорами

Президент зазначив, що українська сторона отримує лише обмежену інформацію.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-prokommentiroval-razgovor-trampa-s-putinym-i-obyasnil-chto-s-mirnymi-peregovorami-10747748.html Посилання скопійоване

Що відбувається з мирними переговорами / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот з відео

Головне з новини:

США попросили перенести переговори в Туреччині

Київ чекає деталей контактів між США та РФ

Україна продовжує підтримувати ідею припинення вогню

відео дня

Мирні переговори щодо завершення війни, які мали відбутися в Туреччині цього тижня, перенесли на прохання Сполучених Штатів. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з представниками українських ЗМІ. Він також прокоментував телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, пише ТСН.

Що відомо про розмову Трампа і Путіна

Зеленський наголосив, що Київ поки не володіє деталями контактів між Вашингтоном і Москвою.

"Щодо розмови Дональда Трампа і Путіна - мені майже нічого не відомо", - зазначив Зеленський.

За його словами, українська сторона отримує лише часткову інформацію, але залишається в постійному діалозі з американськими партнерами.

Чому переговори в Туреччині перенесли

Президент розповів, що переговори щодо припинення війни планували провести у вівторок або середу. Це питання він нещодавно обговорював із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Однак саме США ініціювали перенесення.

"Ми були готові їхати до Туреччини, але саме американська сторона перенесла цю зустріч і запропонувала провести її наступного тижня", - пояснив президент.

Зеленський додав, що українські представники щодня контактують із США, тому нову дату можуть узгодити найближчим часом.

Україна підтримує припинення вогню

Глава держави підкреслив, що Київ від самого початку виступає за припинення вогню як перший крок до завершення війни. Він утримався від будь-яких оцінок чи пояснень щодо змісту переговорів між США та Росією.

Зеленський зазначив, що Україна наразі очікує на додаткову інформацію від американської сторони про їхні контакти з представниками РФ.

Проєкт мирного плану США / Інфографіка: Главред

Які терміни щодо завершення війни поставив Трамп - думка експерта

Як писав Главред, експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко зазначив, що тема можливого завершення війни в Україні може використовуватися як один із аргументів у внутрішньополітичній боротьбі в США.

Він також нагадав, що Дональд Трамп неодноразово заявляв про відсутність конкретних дедлайнів щодо завершення війни, хоча раніше у публічному просторі з’являлися різні символічні дати, коли це могло б статися, зокрема й Різдво минулого року.

"Ймовірно, поточні розмови варто розглядати як побажання з боку США, щоб ключові домовленості між Україною і Росією – за посередництва Вашингтона – могли бути досягнуті в кінці весни або на початку літа. У такому випадку Республіканська партія і команда Трампа змогли б влітку будувати свою передвиборчу кампанію, спираючись на цей результат як на зовнішньополітичний успіх", – зазначає він.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські ЗМІ з посиланням на джерела вказували на те, що делегації України, США та Росії попередньо домовилися провести наступний раунд тристоронніх мирних переговорів у середу, 11 березня. Втім пізніше в Офісі президента цю інформацію спростували.

За словами президента України, новий етап переговорів може відбутися вже наступного тижня, і в них обов’язково мають брати участь Сполучені Штати. Про це він розповів в інтерв’ю The New York Times.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія вже не раз наближалися до укладення мирної угоди, однак щоразу одна зі сторін відступала від домовленостей.

Вас може зацікавити:

Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред