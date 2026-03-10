Список черг скоротився: кому вимикатимуть світло у Дніпрі та області 11 березня

Перевірте час вимкнення електроенергії для своєї адреси через онлайн-сервіси ДТЕК і ЦЕК.

Які черги споживачів потрапляють під обмеження світла / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

11 березня у Дніпрі та області заплановані погодинні відключення електроенергії

Відключення торкнуться окремих підчерг споживачів і триватимуть із 16:00 до 22:00

Для абонентів ДТЕК і ЦЕК діятимуть різні графіки відключень за чергами

У середу, 11 березня, у Дніпрі та Дніпропетровській області заплановані погодинні відключення електроенергії. Обмеження введені відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго".

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

Як повідомляє ДТЕК, відключення торкнуться окремих підчерг споживачів і триватимуть із 16:00 до 22:00. Згідно з оприлюдненими графіками, електропостачання може обмежуватися один раз:

Черга 1.1 : 16:00 – 19:00

: 16:00 – 19:00 Черга 1.2 : 16:00 – 19:00

: 16:00 – 19:00 Черга 3.1: 18:30 – 22:00

18:30 – 22:00 Черга 4.1: 19:00 – 21:00

19:00 – 21:00 Черга 4.2: 19:00 – 21:00

Точний час відключення для конкретної адреси можна перевірити через онлайн-сервіси на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

Для абонентів компанії ЦЕК графіки відключень також діятимуть з 16:00 до 22:00 за визначеними чергами. Як нагадали у НЕК "Укренерго", протягом доби графік може змінюватися:

Черга 4.1: 16:00 – 19:00

16:00 – 19:00 Черга 4.2: 16:00 – 19:00

16:00 – 19:00 Черга 6.1: 19:00 – 22:00

19:00 – 22:00 Черга 6.2: 19:00 – 22:00

Інші черги залишаються без відключень.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

Під час планових відключень електроенергії жителі Дніпропетровської області можуть скористатися "Пунктами незламності". Вони працюють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад у робочі години.

У таких пунктах люди можуть зігрітися, скористатися електроенергією та водою, підзарядити мобільні пристрої, випити гарячий чай і трохи відпочити.

Ознайомитися з актуальним переліком адрес і графіком роботи можна на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

