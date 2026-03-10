Рус
Список черг скоротився: кому вимикатимуть світло у Дніпрі та області 11 березня

Руслан Іваненко
10 березня 2026, 22:54
Перевірте час вимкнення електроенергії для своєї адреси через онлайн-сервіси ДТЕК і ЦЕК.
Свет, отключение
Які черги споживачів потрапляють під обмеження світла / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

  • 11 березня у Дніпрі та області заплановані погодинні відключення електроенергії
  • Відключення торкнуться окремих підчерг споживачів і триватимуть із 16:00 до 22:00
  • Для абонентів ДТЕК і ЦЕК діятимуть різні графіки відключень за чергами

У середу, 11 березня, у Дніпрі та Дніпропетровській області заплановані погодинні відключення електроенергії. Обмеження введені відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго".

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

Як повідомляє ДТЕК, відключення торкнуться окремих підчерг споживачів і триватимуть із 16:00 до 22:00. Згідно з оприлюдненими графіками, електропостачання може обмежуватися один раз:

  • Черга 1.1: 16:00 – 19:00
  • Черга 1.2: 16:00 – 19:00
  • Черга 3.1: 18:30 – 22:00
  • Черга 4.1: 19:00 – 21:00
  • Черга 4.2: 19:00 – 21:00

  Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 11 березня
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 11 березня Фото: ДТЕК
Точний час відключення для конкретної адреси можна перевірити через онлайн-сервіси на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

Для абонентів компанії ЦЕК графіки відключень також діятимуть з 16:00 до 22:00 за визначеними чергами. Як нагадали у НЕК "Укренерго", протягом доби графік може змінюватися:

  • Черга 4.1: 16:00 – 19:00
  • Черга 4.2: 16:00 – 19:00
  • Черга 6.1: 19:00 – 22:00
  • Черга 6.2: 19:00 – 22:00

Інші черги залишаються без відключень.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

Під час планових відключень електроенергії жителі Дніпропетровської області можуть скористатися "Пунктами незламності". Вони працюють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад у робочі години.

У таких пунктах люди можуть зігрітися, скористатися електроенергією та водою, підзарядити мобільні пристрої, випити гарячий чай і трохи відпочити.

Ознайомитися з актуальним переліком адрес і графіком роботи можна на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Інші новини Дніпра

Як раніше писав Главред, захоплення Дніпра може стати новою метою в разі нового наступу РФ. Про це заявив мер міста Борис Філатов, повідомляє Le Monde.

Крім того, у Дніпрі найближчими днями очікується тепла для березня погода без істотних опадів. За даними метеорологічного сервісу Sinoptik, денна температура триматиметься в межах +14…+15 °C, а ночі залишаться прохолодними.

Нагадаємо, що в ніч на 10 березня країна-агресор РФ атакувала Дніпро. Ближче до півночі було чутно вибухи. В результаті атаки постраждали багатоповерхівка і банк. Є поранені, серед них - дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра свет відключення світла Відключення світла Дніпропетроська область Відключення світла в Дніпрі
