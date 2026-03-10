Рус
Шовковський вперше відкрив подробиці звільнення : що сталося за лаштунками клубу

Руслан Іваненко
10 березня 2026, 20:43оновлено 10 березня, 21:25
Легенда клубу пояснив, як відсутність гравців вплинула на результати команди у 2025 році.
Шовковский
Шовковський розповів про ризики очолити рідну команду та виклики літньої підготовки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi, instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Коротко:

  • Шовковський залишив "Динамо" восени 2025 року
  • Він очолював рідну команду після призначення головним тренером
  • Звільнення сталося через низку проблем із підготовкою команди

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський поділився деталями свого звільнення з команди восени 2025 року. У своєму інтерв’ю ютуб-проєкту Дениса Бойка легенда клубу зазначив, що очікував високого рівня відповідальності та ризиків, приймаючи посаду у рідній команді.

"Результат у Динамо завжди буде визначальним чинником оцінки роботи будь-якого тренера, адже це клуб з максимальними завданнями", — підкреслив Шовковський.

відео дня

Проблеми літньої підготовки

Тренер додав, що успіх команди залежав від здатності гравців бути готовими до сезону та виступів у всіх турнірах. Він зазначив проблеми літньої підготовки:

"Ми стикнулися з ситуацією, коли 15 гравців були відсутні і починали готуватися дуже пізно до сезону. Це велика проблема. ФІФА не враховує інтереси клубів з країн, де кліматичні умови не дають грати в грудні і січні".

За словами Шовковського, ці труднощі з підготовкою команди відобразилися на результатах, що стало однією з ключових причин рішення президента "Динамо" Ігоря Суркіса припинити співпрацю з тренером.

Шовковський вперше відкрив подробиці звільнення : що сталося за лаштунками клубу
Динамо Київ / Інфографіка: Главред

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

