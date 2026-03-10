Шовковський вперше відкрив подробиці звільнення : що сталося за лаштунками клубу

Коротко:
- Шовковський залишив "Динамо" восени 2025 року
- Він очолював рідну команду після призначення головним тренером
- Звільнення сталося через низку проблем із підготовкою команди
Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський поділився деталями свого звільнення з команди восени 2025 року. У своєму інтерв’ю ютуб-проєкту Дениса Бойка легенда клубу зазначив, що очікував високого рівня відповідальності та ризиків, приймаючи посаду у рідній команді.
"Результат у Динамо завжди буде визначальним чинником оцінки роботи будь-якого тренера, адже це клуб з максимальними завданнями", — підкреслив Шовковський.відео дня
Проблеми літньої підготовки
Тренер додав, що успіх команди залежав від здатності гравців бути готовими до сезону та виступів у всіх турнірах. Він зазначив проблеми літньої підготовки:
"Ми стикнулися з ситуацією, коли 15 гравців були відсутні і починали готуватися дуже пізно до сезону. Це велика проблема. ФІФА не враховує інтереси клубів з країн, де кліматичні умови не дають грати в грудні і січні".
За словами Шовковського, ці труднощі з підготовкою команди відобразилися на результатах, що стало однією з ключових причин рішення президента "Динамо" Ігоря Суркіса припинити співпрацю з тренером.
Футбол - новини за темою
Як раніше писав Главред, наприкінці березня збірна України проведе вирішальні матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Під керівництвом Сергія Реброва команда готується до поєдинків зі Швецією, а також потенційно з Польщею або Албанією, проте підходить до цих зустрічей не в оптимальному складі.
Крім того, центральний матч 19-го туру УПЛ між Поліссям та Динамо завершився перемогою киян з рахунком 2:1, але на поле виникли суперечки через рішення суддів, пише офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, що трансфер Михайла Мудрика з донецького "Шахтаря" до лондонського "Челсі" став рекордним для українського футболу. Проте через три роки після угоди "гірники" можуть зіткнутися з серйозними юридичними проблемами.
Читайте також:
- "Шахтар" під загрозою суду: топ-клуб Європи готує радикальний крок, деталі
- Україна – Швеція: збірна стикнулася з кадровими проблемами, хто не зіграє
- Гучний скандал в УПЛ: Полісся вимагає перевірки арбітрів, що сталося на полі
Динамо Київ - найтитулованіший клуб України
Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.
У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред