Шовковський вперше відкрив подробиці звільнення : що сталося за лаштунками клубу

Легенда клубу пояснив, як відсутність гравців вплинула на результати команди у 2025 році.

Шовковський розповів про ризики очолити рідну команду та виклики літньої підготовки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi, instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Коротко:

Шовковський залишив "Динамо" восени 2025 року

Він очолював рідну команду після призначення головним тренером

Звільнення сталося через низку проблем із підготовкою команди

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський поділився деталями свого звільнення з команди восени 2025 року. У своєму інтерв’ю ютуб-проєкту Дениса Бойка легенда клубу зазначив, що очікував високого рівня відповідальності та ризиків, приймаючи посаду у рідній команді.

"Результат у Динамо завжди буде визначальним чинником оцінки роботи будь-якого тренера, адже це клуб з максимальними завданнями", — підкреслив Шовковський.

Проблеми літньої підготовки

Тренер додав, що успіх команди залежав від здатності гравців бути готовими до сезону та виступів у всіх турнірах. Він зазначив проблеми літньої підготовки:

"Ми стикнулися з ситуацією, коли 15 гравців були відсутні і починали готуватися дуже пізно до сезону. Це велика проблема. ФІФА не враховує інтереси клубів з країн, де кліматичні умови не дають грати в грудні і січні".

За словами Шовковського, ці труднощі з підготовкою команди відобразилися на результатах, що стало однією з ключових причин рішення президента "Динамо" Ігоря Суркіса припинити співпрацю з тренером.

Динамо Київ / Інфографіка: Главред

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

