До Дніпра йде тепло: що покажуть стовпчики термометрів у найближчі дні

Руслан Іваненко
10 березня 2026, 20:01
Денна теплота поступово наростає, а нічна прохолода підкреслює ранню весняну атмосферу.
Днепр, весна
Температура у Дніпрі коливатиметься між +14 °C вдень і +3 °C вночі / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Коротко:

  • Денна температура у Дніпрі +14…+15 °C, нічна +3…+5 °C
  • Мінлива хмарність, опади малоймовірні
  • Погода сприятлива для прогулянок і роботи на відкритому повітрі

У Дніпрі найближчими днями очікується тепла для березня погода без істотних опадів. За даними метеорологічного сервісу Sinoptik, денна температура триматиметься в межах +14…+15 °C, а ночі залишаться прохолодними.

Середа: теплий весняний день

У середу погода в Дніпрі буде доволі комфортною. Уночі температура повітря опуститься приблизно до +3°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15°C.

Очікується мінлива хмарність, але без значних опадів. Вітер буде слабким або помірним, що зробить день сприятливим для прогулянок і роботи на відкритому повітрі.

Синоптики зазначають, що різких погодних змін протягом дня не прогнозується — температура поступово зростатиме від ранку до обіду.

Погода в Дніпрі 11 березня
Погода в Дніпрі 11 березня / Фото: скріншот sinoptik

Четвер: стабільна весняна погода

У четвер погодні умови залишаться майже незмінними. Вночі температура триматиметься близько +5°C, а вдень повітря прогріється приблизно до +14°C.

Протягом дня можливе чергування сонячних періодів із хмарністю. Опади малоймовірні, тому погода буде сприятливою для повсякденних справ та поїздок.

Метеорологи відзначають, що такий температурний режим є типовим для початку весни, коли дні вже помітно теплішають, але ночі ще залишаються прохолодними.

Погода в Дніпрі 12 березня
Погода в Дніпрі 12 березня / Фото: скріншот sinoptik

П’ятниця: ясна погода і трохи прохолодніше ввечері

Наприкінці робочого тижня у Дніпрі прогнозують переважно ясну погоду. Небо може бути майже безхмарним, а опади не очікуються.

Температура повітря вночі становитиме близько +5°C, а вдень підніметься до +14°C. Через ясну погоду ввечері можливе невелике зниження температури, тому жителям міста радять одягатися тепліше після заходу сонця.

Погода в Дніпрі 13 березня
Погода в Дніпрі 13 березня / Фото: скріншот sinoptik

Якою буде погода загалом

Загалом середина тижня у Дніпрі обіцяє бути доволі теплою та стабільною. Синоптики прогнозують:

  • денну температуру +14…+15°C;
  • прохолодні ночі +3…+5°C;
  • мінливу хмарність;
  • відсутність значних опадів.

Така погода створює сприятливі умови для прогулянок, поїздок і початку весняних робіт на відкритому повітрі.

Як повідомляв Главред, у Тернопільській області 10-11 березня очікується ясна, без опадів погода. Вночі та вранці на окремих ділянках можливе обледеніння доріг.

Крім того, у середу, 11 березня, погоду у Львівській області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. День буде теплим та сонячним. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Нагадаємо, що погода в Україні поступово стає теплішою та сонячною. Денна температура зростає до 7–10º. Цього тижня, до 13 березня, очікується подальше потепління, ночі будуть вже без морозів, можливий ранковий туман, який швидко розсіється.

