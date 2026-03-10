До Дніпра йде тепло: що покажуть стовпчики термометрів у найближчі дні

Денна теплота поступово наростає, а нічна прохолода підкреслює ранню весняну атмосферу.

https://glavred.net/synoptic/v-dnepr-idet-teplo-chto-pokazhut-stolbiki-termometrov-v-blizhayshie-dni-10747763.html Посилання скопійоване

Температура у Дніпрі коливатиметься між +14 °C вдень і +3 °C вночі / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Коротко:

Денна температура у Дніпрі +14…+15 °C, нічна +3…+5 °C

Мінлива хмарність, опади малоймовірні

Погода сприятлива для прогулянок і роботи на відкритому повітрі

У Дніпрі найближчими днями очікується тепла для березня погода без істотних опадів. За даними метеорологічного сервісу Sinoptik, денна температура триматиметься в межах +14…+15 °C, а ночі залишаться прохолодними.

Середа: теплий весняний день

У середу погода в Дніпрі буде доволі комфортною. Уночі температура повітря опуститься приблизно до +3°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15°C.

відео дня

Очікується мінлива хмарність, але без значних опадів. Вітер буде слабким або помірним, що зробить день сприятливим для прогулянок і роботи на відкритому повітрі.

Синоптики зазначають, що різких погодних змін протягом дня не прогнозується — температура поступово зростатиме від ранку до обіду.

Погода в Дніпрі 11 березня / Фото: скріншот sinoptik

Четвер: стабільна весняна погода

У четвер погодні умови залишаться майже незмінними. Вночі температура триматиметься близько +5°C, а вдень повітря прогріється приблизно до +14°C.

Протягом дня можливе чергування сонячних періодів із хмарністю. Опади малоймовірні, тому погода буде сприятливою для повсякденних справ та поїздок.

Метеорологи відзначають, що такий температурний режим є типовим для початку весни, коли дні вже помітно теплішають, але ночі ще залишаються прохолодними.

Погода в Дніпрі 12 березня / Фото: скріншот sinoptik

П’ятниця: ясна погода і трохи прохолодніше ввечері

Наприкінці робочого тижня у Дніпрі прогнозують переважно ясну погоду. Небо може бути майже безхмарним, а опади не очікуються.

Температура повітря вночі становитиме близько +5°C, а вдень підніметься до +14°C. Через ясну погоду ввечері можливе невелике зниження температури, тому жителям міста радять одягатися тепліше після заходу сонця.

Погода в Дніпрі 13 березня / Фото: скріншот sinoptik

Якою буде погода загалом

Загалом середина тижня у Дніпрі обіцяє бути доволі теплою та стабільною. Синоптики прогнозують:

денну температуру +14…+15°C;

прохолодні ночі +3…+5°C;

мінливу хмарність;

відсутність значних опадів.

Така погода створює сприятливі умови для прогулянок, поїздок і початку весняних робіт на відкритому повітрі.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Тернопільській області 10-11 березня очікується ясна, без опадів погода. Вночі та вранці на окремих ділянках можливе обледеніння доріг.

Крім того, у середу, 11 березня, погоду у Львівській області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. День буде теплим та сонячним. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Нагадаємо, що погода в Україні поступово стає теплішою та сонячною. Денна температура зростає до 7–10º. Цього тижня, до 13 березня, очікується подальше потепління, ночі будуть вже без морозів, можливий ранковий туман, який швидко розсіється.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред