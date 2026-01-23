Тристороння зустріч в Абу-Дабі: Умеров розповів, що обговорили

Переговори продовжаться в суботу, 24 січня.

Переговори в Абу-Дабі

Секретар РНБО Рустем Умеров підтвердив, що тристороння зустріч в Абу-Дабі за участю України, США та Росії продовжиться в суботу, 24 січня.

Він зазначив, що зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни і подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до гідного і тривалого миру.

З української сторони в переговорах також брали участь керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця і глава "Слуги народу" в Раді Давид Арахамія. Завтра приєднаються начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і представник ГУР Вадим Скибицький.

З боку США — спецпосланець президента Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер, старший радник Ради миру Джош Грюнбаум, міністр армії Ден Дрісколл і верховний головнокомандувач НАТО в Європі Алексус Грінкевич.

З боку РФ — представники військової розвідки та армії.

Умеров уточнив, що українська команда "готова працювати в різних форматах". Завтра, 24 січня, переговори продовжаться.

Переговори в Абу-Дабі — останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що тристоронні мирні переговори між Україною, Росією і США в Абу-Дабі вже стартували. Ці переговори стануть першими прямими тристоронніми мирними переговорами з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше повідомлялося, що переговори в Абу-Дабі зосередяться на ключовому питанні - контролі над територіями на сході України. Від того, наскільки сторони зможуть знайти компроміс, буде залежати подальший хід мирного процесу.

Напередодні російська сторона заявила, що без вирішення територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання в Україні не варто і що Росія продовжить вирішувати питання на полі бою, поки не буде досягнуто врегулювання.

Про особу: Рустем Умеров Рустем Енверович Умеров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ був заступником керівника постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. З грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроекту про скасування вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, пише Вікіпедія.

