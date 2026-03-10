Трамп поставив Путіну ультиматум: Гегсет розкрив деталі 'рішучої' розмови

Міністр оборони США підтвердив, що лідери обговорювали можливість послаблення санкцій.

https://glavred.net/world/tramp-postavil-putinu-ultimatum-hegset-raskryl-detali-reshitelnogo-razgovora-10747736.html Посилання скопійоване

Про що Трамп говорив з Путіним / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

Ключові тези Гегсета:

Розмова Трампа з Путіним 9 березня була рішучою

Обговорювали зняття санкцій із російської нафти і мир в Україні

Путін нібито вражений операцією США в Ірані

Розмова президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним була рішучою та стосувалася можливості досягнення миру між Росією та Україною. Сторони обговорили можливе пом'якшення американських санкцій проти російської нафти. Про це повідомив очільник Пентагону Піт Гегсет заявив під час брифінгу 10 березня, передає Reuters.

Американський міністр підкреслив, що сам Дональд Трамп назвав розмову "хорошою".

відео дня

"Президент (Трамп - ред.)сказав, що це була хороша розмова", - сказав міністр війни США.

Гегсет зазначив, що сам не був присутній на ній, однак учасники переговорів повідомили, що йшлося про можливі кроки для досягнення миру в Україні. За його словами, під час розмови було наголошено на неприпустимості втручання Росії у ситуацію в Ірані.

"Це була рішуча розмова, яка, як ми сподіваємося, підтверджує можливість досягнення певного миру між Росією та Україною, а також усвідомлення того, що щодо цього (іранського - ред.) конфлікту їм (Росії - ред.) не слід втручатися", - розповів Гегсет.

Крім цього, Трамп заявив, що Путін був вражений проведеною операцією та сказав, що раніше такого не бачив. Під час розмови вони також обговорили можливість зняття санкцій із російської нафти.

Ціна на нафту / Інфографіка: Главред

Розмова Трампа з Путіним - що відомо

Нагадаємо, 9 березня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, бесіда тривала близько години та була діловою і конструктивною.

Як повідомляв Главред, згодом стало відомо, що адміністрація Трампа розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб стабілізувати світові ціни на енергоносії через конфлікт США та Ізраїлю з Іраном. Це може збільшити постачання нафти, але ускладнити обмеження доходів Росії від війни в Україні.

Раніше Трамп заявив, що, на його думку, президент України Володимир Зеленський не прагне завершення війни. За словами американського лідера, глава України нібито є перешкодою для досягнення мирної угоди.

Читайте також:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред