Із світлом будуть не всі - графіки відключень для Запорізької області на 11 березня

У Запорізькій області 11 березня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для стабілізації роботи енергосистеми.

"Запоріжжяобленерго" опублікувало графіки відключень для Запорізької області на 11 березня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Опубліковано нові графіки відключень світла для Запорізької області

Відключати світло будуть не всім

Завтра, 11 березня для Запорізької області будуть запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії. Однак, обмеження зачеплять не всіх. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".

В обленерго повідомили, що графіки будуть застосовуватись за розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми

Відключення відбуватимуться за чергами та підчергами з урахуванням приблизно 30 хвилин, необхідних для технічних перемикань.

Крім того, з 16:00 до 21:00 в регіоні діятимуть графіки обмеження потужності для споживачів у повному обсязі — за п’ятьма чергами.

/ Скріншот

Графіки відключень світла:

1.2: 15:30 – 17:00

4.1: 16:30 – 21:30

5.1: 15:30 – 17:00

6.2: 16:30 – 21:30

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, тривалість відключень електроенергії для жителів Запорізької області скоротилася приблизно на п’ять годин. За сприятливих умов обмеження для населення можуть і надалі зменшуватися, повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

Водночас графіки відключень світла в Україні, ймовірно, діятимуть щонайменше ще протягом місяця. Про це заявив заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Жупанін.

Загалом ситуація в енергосистемі країн навесні ситуація може поступово покращитися, зокрема для Києва, Дніпра та Дніпропетровської області, зазначив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

