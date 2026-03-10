Із світлом будуть не всі - графіки відключень для Запорізької області на 11 березня

Про що йдеться у матеріалі:
- Опубліковано нові графіки відключень світла для Запорізької області
- Відключати світло будуть не всім
Завтра, 11 березня для Запорізької області будуть запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії. Однак, обмеження зачеплять не всіх. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".
В обленерго повідомили, що графіки будуть застосовуватись за розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми
Відключення відбуватимуться за чергами та підчергами з урахуванням приблизно 30 хвилин, необхідних для технічних перемикань.
Крім того, з 16:00 до 21:00 в регіоні діятимуть графіки обмеження потужності для споживачів у повному обсязі — за п’ятьма чергами.
Графіки відключень світла:
- 1.2: 15:30 – 17:00
- 4.1: 16:30 – 21:30
- 5.1: 15:30 – 17:00
- 6.2: 16:30 – 21:30
Як знайти свою групу відключень Запорізька область
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.
Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.
Як знайти групу відключень Запорізький район
Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.
Чому немає світла Запоріжжя
Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.
Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області
Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.
Відключення світла - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, тривалість відключень електроенергії для жителів Запорізької області скоротилася приблизно на п’ять годин. За сприятливих умов обмеження для населення можуть і надалі зменшуватися, повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.
Водночас графіки відключень світла в Україні, ймовірно, діятимуть щонайменше ще протягом місяця. Про це заявив заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Жупанін.
Загалом ситуація в енергосистемі країн навесні ситуація може поступово покращитися, зокрема для Києва, Дніпра та Дніпропетровської області, зазначив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.
Інші новини:
- Світло будуть відключати не всім - графіки для Черкаської області на 11 березня
- Ворог готує обхідний маневр: експерт назвав міста, які опинилися під загрозою
- Ракети для Patriot "йдуть": Bloomberg про несподіваний дефіцит ППО для України
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред