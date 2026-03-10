Відключення електроенергії 11 березня: що відомо про графіки для Києва та області

Ви дізнаєтеся:
У середу, 11 березня, киянам слід підготуватися до можливих тимчасових відключень електроенергії.
У ДТЕК пояснили, що перебої спричинені пошкодженнями енергетичної інфраструктури після недавніх масових атак з боку Росії.
Цього разу звичні графіки по групах не діють: для кожного будинку складено індивідуальний графік, тому сусідні будівлі можуть залишатися без світла в різний час.
Столичним жителям рекомендують заздалегідь уточнювати час відключень за своєю адресою на сайті компанії або в її Telegram і Viber, щоб правильно спланувати день.
У районах Київської області колишні графіки залишаються в силі, при цьому місцевих жителів просять економно використовувати електроенергію і уникати перевантаження мережі.
Відключення електроенергії: до чого готуватися
Нардеп Сергій Нагорняк прогнозує, що з часом частота і жорсткість планових відключень електроенергії в Україні можуть знизитися.
На його думку, цьому сприяє активний розвиток сонячної енергетики: мова йде не тільки про великі сонячні електростанції, але і про невеликі установки на дахах приватних будинків, які стають все більш популярними.
Політик підкреслює, що цей процес набирає обертів — нові домашні сонячні панелі з'являються майже щомісяця в різних регіонах, поступово зміцнюючи енергосистему країни.
Відключення в Україні — новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в Києві та області планують відключення електроенергії. У Києві поділу на підгрупи не буде — для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електрики.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.
Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.
Про персону: Сергій Нагорняк
Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу.
Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.
