Аварійні відключення раптово накрили області України: де зникло світло

Укренерго наказало ввести екстрені відключення в дев'яти областях України.

Аварійні відключення в Україні/ Колаж: Главред, фото: freepik.com

Головне:

В дев'яти областях України запроваджено ГАВ

В Тернопільській області збільшено обсяг відключень

Причина - гострий дефіцит потужності внаслідок пошкоджень енергосистеми

У кількох регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії. Під обмеження потрапили Одеська, Дніпропетровська, Чернівецька,Сумська, Полтавська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська та Житомирська області. Про це повідомили в ДТЕК та обленерго.

Рішення ухвалили через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів. Через це попередньо оприлюднені графіки відключень тимчасово не діють.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили раніше в Укренерго.

Одеська та Дніпропетровська області

У ДТЕК повідомили, що за командою Укренерго на Одещині та Дніпропетровщині застосовані екстрені відключення. Графіки планових відключень не діють.

Чернівецька область

У Чернівецькій області близько 13:06 розпочалися екстрені відключення.

"За командою диспетчерів Укренерго по всій Україні екстрено запроваджено превентивні знеструмлення енергооб'єктів. Відключення без попередження запроваджуються за крайньою необхідністю, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань", - йдеться у повідомленні Чернівціобленерго.

Харківська область

У Харкові та області також введено графіки аварійних відключень. За даними Харківобленерго, одночасно продовжують діяти й погодинні обмеження. Енергетики просять мешканців області набратися терпіння та з розумінням поставитися до вимушених обмежень електропостачання.

Полтавська область

У Полтаваоблереного повідомили, що в області застосовано ГАВ. За командою від НЕК "Укренерго" на Полтавщині діють графіки аварійних відключень в обсягаз 1-5 черг.

Крім цього, в області діють й графіки погодинних відключень електроенергії. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області з 00:00 по 03:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг, з 03:00 по 14:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4.5 черг, а з 14:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.

Сумська область

У Сумиобленерго заявили, що через складу ситуацію в енергосистемі на території області введені графіки аварійних відключень для 1-5 черг споживачів. Черга при ГАВ відображається на сайті АТ "Сумиобленерего" в розділі "Споживачам"-"Відключення" за адресою чи номером особового рахунку.

Житомирська область

Житомиробленерго отримало команду від диспетчерського центру НЕК "Укренерго" на введення аварійних відключень електроенергії. За даними обленрего, вони діятимуть до окремого розпорядження.

"Попередньо оприлюднені графіки відключень наразі не діють. На період аварійних відключень, з міркувань безпеки, вимикайте чутливі пристрої з розеток, щоб уникнути пошкоджень від стрибків напруги. Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України", - наголосили в Житомиробленерго.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Черкаська область

На Черкащині ГАВ застосовані з 9:11 ранку через критичний дефіцит потужності. Також продовжують діяти графіки погодинних відключень.

"Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 24 січня з 9:11 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК "Укренерго", - йдеться в повідомленні Черкасиобленерго.

Вінницька область

У АТ "Вінницяобленерго" повідомили, що для споживачів області введено графіки аварійних відключень. Причиною жорсткіших обмежень у регіоні є гострий дефіцит потужності внаслідок пошкоджень від російських обстрілів та зростання споживання.

"Друзі, ГАВ застосовується у разі виникнення гострого дефіциту потужності та електроенергії в енергосистемі України у зв’язку з аварійною ситуацією, яка склалася при раптовому порушенні режиму роботи електростанцій України або недопустимого перевантаження устаткування", - наголосили енергетики.

Тернопільська область

У Тернопільській області за вказівкою Укренерго збільшено кількість черг, які підлягають відключенню. Тернопільобленерго повідомило, що графік протягом доби може змінюватися, тому мешканців області просять слідкувати за оновленнями на офіційному сайті.

Переглянути актуальний графік погодинних відключень та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті обленерго у розділі "Графік погодинних відключень".

Коли відключення можуть скасувати - прогноз експерта

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі для Телеграфу припустив, що повне скасування погодинних графіків відключень електроенергії в Україні може статися через 2-3 роки. Він зазначив, що це - найпесимістичніший сценарій.

За його словами, навіть із настанням тепла споживання зменшується і ситуація трохи полегшується, але графіки відключень можуть залишатися ще кілька років. Харченко додав, що якщо не буде атак на енергосистему, ситуація стане більш прогнозованою.

Ракетний удар по Україні 24 січня - новини за темою

Як повідомляяв Главред, у ніч на 24 січня Росія завдала масованого удару по Україні крилатими та балістичними ракетами, а також дронами. Під прицілом опинилися Київ, Київська область, Харків та інші регіони.

За даними керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, ворог намагався вразити енергооб’єкти та "енергетично відрізати" столицю. Також мер Києва Віталій Кличко повідомив про пошкодження у п’яти районах.

Росія для атаки на Київ, Київщину, Сумщину, Харківщину та Чернігівщину використала 21 ракету та 370 дронів. У Харкові пошкоджені пологовий будинок, гуртожиток для переселенців, медичний коледж та житлові будинки, є десятки поранених, серед них дитина, та одна загибла людина.

Чернігів також зазнав масованого обстрілу. У місті пошкоджено критичну інфраструктуру. Майже все місто залишилося без світла, критичні об’єкти, водоканал і котельні працюють від альтернативних джерел.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

