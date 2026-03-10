В Україні перестав працювати 'Резерв+': що відомо про масштабний збій

Головне:
У вівторок, 10 березня, у застосунку для призовників, військовозобов’язаних і резервістів "Резерв+" стався масштабний збій. Користувачі не можуть увійти у додаток.
При спробі відкрити застосунок на екрані з'являється системне повідомлення про те, що "сталася технічна проблема". Користувачам радять спробувати зайти до системи пізніше.
У Міністерстві оборони України поки офіційно не пояснили причину неполадки. Однак не виключено, що проблеми в роботі "Резерв+" пов'язані з технічним оновленням сервісу, які розробники впроваджують останнім часом.
Елекронний запис в ТЦК
У Міністерство оборони України 9 березня повідомили, що військовозобов’язані, призовники та резервісти тепер можуть записатися на прийом до територіальних центрів комплектування через мобільний застосунок Резерв+.
Електронна черга дозволяє обрати зручну дату і час візиту, переглянути номер у черзі, статус запису, а також скасувати його або залишити відгук. Користувачі отримуватимуть нагадування про прийом через push-сповіщення.
Як повідомляв Главред, 9 березня Ощадбанк тимчасово призупинив роботу електронних сервісів через підозру на DDoS-атака. Близько 10:00 спрацювали протоколи кібербезпеки, після чого банк превентивно відключив сервери.
Також у листопді минулого року через збій у сервісі Cloudflare багато вебсайтів та інтернет-сервісів тимчасово припинили роботу, зокрема деякі українські новинні ресурси. Збій також вплинув на X, ChatGPT, Spotify та Amazon.
Крім цього, минулого року користувачі ПриватБанку масово повідомляли про проблеми з проведенням фінансових операцій у додатку. У банку пояснили, що причиною збою стали регламентні роботи, про які клієнтів заздалегідь не попереджали.
Що таке "Резерв+"
"Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК).
У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.
