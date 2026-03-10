Світло будуть відключати не всім - графіки для Черкаської області на 11 березня

У Черкаській області 11 березня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для населення через наслідки російських атак на енергосистему.

Графіки відключень світла на 11 березня для Черкаської області / Колаж: Главред, фото: УНІАН

"Черкасиобленерго" опублікувало графіки відключень світла на 11 березня

Частина груп абонентів буде залишатись із світлом протягом всього дня

Завтра, 11 березня, за розпорядженням НЕК "Укренерго" для Черкаської області будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Відповідні графіки опублікувало "Черкасиобленерго".

У "Черкасиобленерго" повідомили, що графіки відключення електроенергії запроваджують через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

Крім того, за розпорядженням НЕК "Укренерго", 11 березня у Черкаській області для промисловості та бізнесу з 16:00 до 21:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Години відсутності електропостачання:

1.1: 20:00 – 21:00

2.2: 16:00 – 18:00

3.1: 18:00 – 20:00

5.1: 16:00 – 18:00

5.2: 20:00 – 21:00

6.2: 18:00 – 20:00

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація в енергосистемі України може почати покращуватися вже навесні, зокрема це стосується Києва, Дніпра та Дніпропетровської області. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Водночас 11 березня у Запорізькій області планують запровадити графіки погодинних відключень електроенергії. При цьому обмеження торкнуться не всіх споживачів, повідомили у "Запоріжжяобленерго".

Щоб у наступному опалювальному сезоні скоротити тривалість відключень світла для населення, необхідно зосередитися на трьох ключових напрямках. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

