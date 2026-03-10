Світло будуть відключати не всім - графіки для Черкаської області на 11 березня

Про що йдеться у матеріалі:
- "Черкасиобленерго" опублікувало графіки відключень світла на 11 березня
- Частина груп абонентів буде залишатись із світлом протягом всього дня
Завтра, 11 березня, за розпорядженням НЕК "Укренерго" для Черкаської області будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Відповідні графіки опублікувало "Черкасиобленерго".
У "Черкасиобленерго" повідомили, що графіки відключення електроенергії запроваджують через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.
Крім того, за розпорядженням НЕК "Укренерго", 11 березня у Черкаській області для промисловості та бізнесу з 16:00 до 21:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Години відсутності електропостачання:
- 1.1: 20:00 – 21:00
- 2.2: 16:00 – 18:00
- 3.1: 18:00 – 20:00
- 5.1: 16:00 – 18:00
- 5.2: 20:00 – 21:00
- 6.2: 18:00 – 20:00
Як знайти свою групу відключення світла
Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись графіки відключення світла за адресою
Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком
Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись свою чергу аварійних відключень
Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.
Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області
Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація в енергосистемі України може почати покращуватися вже навесні, зокрема це стосується Києва, Дніпра та Дніпропетровської області. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.
Водночас 11 березня у Запорізькій області планують запровадити графіки погодинних відключень електроенергії. При цьому обмеження торкнуться не всіх споживачів, повідомили у "Запоріжжяобленерго".
Щоб у наступному опалювальному сезоні скоротити тривалість відключень світла для населення, необхідно зосередитися на трьох ключових напрямках. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
