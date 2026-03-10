Рус
"Ніби смерть іде": Алла Костромічова налякала своїм виглядом на подіумі

Христина Трохимчук
10 березня 2026, 17:19
Модель вперше за довгий час повернулася на світові покази.
Алла Костромичева - показ Gucci
Алла Костромічова - де зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Костромічова

Ви дізнаєтеся:

  • Алла Костромічова вийшла на подіум для Gucci
  • Чому її образ обговорюють користувачі мережі

Відома українська модель Алла Костромічова, яка стала популярною завдяки проєкту "Топ модель по-українськи", знову увірвалася у світ високої моди. Модель зробила дефіле для бренду Gucci в рамках Міланського тижня моди і вразила мережу своїм інопланетним образом. Знімки та відео з показу вона опублікувала в Instagram.

Нова колекція Gucci стала знаковою для бренду, тому що це дебют нового креативного директора Демни Гвасалії. Дизайнер, який довгий час працював з Balenciaga, привніс нове бачення бренду і створив ексцентричні вбрання в дусі розкішного мінімалізму, сексуальності та блиску.

Алла Костромичева - Gucci
Алла Костромічова - Gucci / фото: instagram.com, Алла Костромічова

Алла Костромічова пройшлася по подіуму в простому, але одночасно зухвалому брючному костюмі в смужку з чорної блискучої тканини. Образ доповнили чорна водолазка, туфлі-човники і сумка.

Але головна фішка образу крилася в зовнішності самої моделі: для показу Костромічовій вибілили брови, зробивши їх практично непомітними. Візажисти зробили акцент на губах моделі за допомогою яскраво-червоної помади.

Алла Костромичева без брів
Алла Костромичева без брів / скрін з відео

Але особливу увагу коментаторів привернули блідість і різкі риси обличчя моделі. Хоч Алла завжди відрізнялася типажем strong face, який дуже цінується на подіумах, цього разу образ зробив її вилиці ще більш виразними, що викликало шквал коментарів про нездоровий вигляд Костромічової.

"Дивишся — ніби смерть іде"

"Як з фільму жахів... Ох ці тренди і мода..."

"Цікаво, чому дизайнери бачать Аллу саме в таких образах?"

Раніше Главред повідомляв, що лідер групи "Ot Vinta!" Юрій Журавель, який з літа 2025 року захищає Україну в лавах морської піхоти, вперше вийшов на зв'язок після госпіталізації. 53-річний артист переніс важкий обширний інфаркт і розповів про свій стан.

Також Оля Цибульська прокоментувала спекуляції про свій роман з Дзідзьо, які роками підігрівалися таємничістю навколо її чоловіка. Син зірки Нестор почав задавати матері незручні питання про те, хто насправді є його батьком.

Про особу: Алла Костромичева

Алла Костромичева - українська модель і телеведуча. Кар'єру розпочала в 2006 році. На подіумі представляла такі бренди, як Givenchy, Alexander McQueen, Christian Dior, Nina Ricci, Roberto Cavalli, Hermès, Balenciaga і Valentino, знімалася для обкладинок Harper's Bazaar, Marie Claire і Vogue. З 2019 року - обличчя бренду Jean Paul Gaultier. З 2014 року є постійною ведучою українського реаліті-шоу "Топмодель по-українськи".

