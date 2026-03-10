"Ніби смерть іде": Алла Костромічова налякала своїм виглядом на подіумі

Модель вперше за довгий час повернулася на світові покази.

Алла Костромічова - де зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Костромічова

Алла Костромічова вийшла на подіум для Gucci

Чому її образ обговорюють користувачі мережі

Відома українська модель Алла Костромічова, яка стала популярною завдяки проєкту "Топ модель по-українськи", знову увірвалася у світ високої моди. Модель зробила дефіле для бренду Gucci в рамках Міланського тижня моди і вразила мережу своїм інопланетним образом. Знімки та відео з показу вона опублікувала в Instagram.

Нова колекція Gucci стала знаковою для бренду, тому що це дебют нового креативного директора Демни Гвасалії. Дизайнер, який довгий час працював з Balenciaga, привніс нове бачення бренду і створив ексцентричні вбрання в дусі розкішного мінімалізму, сексуальності та блиску.

Алла Костромічова - Gucci / фото: instagram.com, Алла Костромічова

Алла Костромічова пройшлася по подіуму в простому, але одночасно зухвалому брючному костюмі в смужку з чорної блискучої тканини. Образ доповнили чорна водолазка, туфлі-човники і сумка.

Але головна фішка образу крилася в зовнішності самої моделі: для показу Костромічовій вибілили брови, зробивши їх практично непомітними. Візажисти зробили акцент на губах моделі за допомогою яскраво-червоної помади.

Алла Костромичева без брів / скрін з відео

Але особливу увагу коментаторів привернули блідість і різкі риси обличчя моделі. Хоч Алла завжди відрізнялася типажем strong face, який дуже цінується на подіумах, цього разу образ зробив її вилиці ще більш виразними, що викликало шквал коментарів про нездоровий вигляд Костромічової.

"Дивишся — ніби смерть іде"

"Як з фільму жахів... Ох ці тренди і мода..."

"Цікаво, чому дизайнери бачать Аллу саме в таких образах?"

Про особу: Алла Костромичева Алла Костромичева - українська модель і телеведуча. Кар'єру розпочала в 2006 році. На подіумі представляла такі бренди, як Givenchy, Alexander McQueen, Christian Dior, Nina Ricci, Roberto Cavalli, Hermès, Balenciaga і Valentino, знімалася для обкладинок Harper's Bazaar, Marie Claire і Vogue. З 2019 року - обличчя бренду Jean Paul Gaultier. З 2014 року є постійною ведучою українського реаліті-шоу "Топмодель по-українськи".

