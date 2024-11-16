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Україна має козир, який цікавить Трампа: у Welt назвали таємний пункт Плану перемоги

Руслана Заклінська
16 листопада 2024, 21:03оновлено 16 листопада, 21:44
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Україна володіє унікальним козирем для того, щоб перетягнути Дональда Трампа на свій бік у питаннях завершення війни.
Україна має козир, який цікавить Трампа: у Welt назвали таємний пункт Плану перемоги
В України є козир, щоб перетягнути Трампа на свій бік / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 22 окрема механізована бригада

Головне:

  • У Плані перемоги є важливий пункт, який схилить Трампа на бік України
  • Дональд Трамп може отримати вплив на рішення про інвестиції в Україну і виключити Китай з цього процесу
  • Київ запропонував замінити американські війська в Європі українськими солдатами

Україна має важливий козир у переговорах щодо припинення війни, який може стати вирішальним у спробах залучити Дональда Трампа на свій бік. Цей козир міститься у Плані перемоги, який Володимир Зеленський раніше передав своїм союзникам. Про це пише Welt.

Як зазначає видання, у Києві дуже турбуються через невизначеність стратегії Трампа щодо завершення війни в Україні. Президент Зеленський намагається покращити своє становище і уникнути того, щоб Україні довелося погоджуватися на варіанти, які можуть бути нав'язані Києву в ході переговорів. За словами джерел в урядових колах України, Зеленський активно шукає можливості для переговорів із Трампом, прагнучи "записатися на прийом" до обраного президента США.

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Уже у вересні, під час зустрічі в Нью-Йорку, Зеленський і Трамп обговорили частину Плану перемоги, яка досі не була відома широкій аудиторії. Одним з важливих моментів цього плану є ідея, що саме Трамп може мати вплив на рішення щодо інвестицій в Україну в майбутньому. Причому Китай має бути виключений з цього процесу. Логіка цієї ідеї полягає в тому, щоб не дозволити Пекіну отримати доступ до стратегічних ресурсів України.

Згідно з даними інсайдерів, Зеленському радили надавати особливу увагу Китаю у розмові з Трампом щодовійни, підкреслюючи, що "Індійсько-Тихоокеанський театр воєнних дій починається в Україні". Це важливий момент, оскільки Україна запропонувала своїм західним партнерам право першочергового доступу до своїх викопних ресурсів.

Ще одним важливим пунктом української стратегії є пропозиція замінити американські війська в Європі українськими солдатами. Витрати на утримання американських військ у Європі стали важливим питанням для Дональда Трампа під час його попереднього президентського терміну, і ця ініціатива може знайти підтримку з його боку.

"Для Зеленського багато залежатиме від успіху цієї стратегії в найближчі тижні. Щойно війна закінчиться, незалежно від того, через хорошу чи погану угоду для України, йому доведеться провести президентські вибори, які були відкладені з травня цього року. Вирішальним для його політичного майбутнього буде те, чи буде угода кращою за проект договору, узгоджений під час мирних переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року... Тоді Київ був готовий піти на великі поступки, щоб закінчити війну", - зазначили у матеріалі.

Україна має козир, який цікавить Трампа: у Welt назвали таємний пункт Плану перемоги
Пункти плану перемоги / Інфографіка: Главред

Завершення війни в Україні - головне

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що однією з його головних цілей після вступу на посаду буде організація переговорів між Росією та Україною для досягнення миру. За словами Трампа, його адміністрація планує докласти максимум зусиль, щоб завершити війну в Україні.

На нещодавньому заході у Флориді Трамп підкреслив, що вирішення війни є одним із його пріоритетів.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що обговорював із Трампом бачення України щодо досягнення миру. За словами Зеленського, Трамп почув аргументи Києва і за його адміністрації війна закінчиться швидше.

Натомість ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що з обранням Дональда Трампа війна між Росією та Україною може не завершитися, а посилитися. Кулеба наголосив, що метою Володимира Путіна є не компроміс, а повне підкорення України, і аналітики недооцінюють його амбіції.

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Die Welt - німецька щоденна громадсько-політична газета, що належить видавництву Axel Springer Verlag та є однією із найвпливовіших ЗМІ країни. Поширюється у 130 країнах, має аудиторію понад 670 тисяч читачів. Контент газети орієнтований на інформаційні та аналітичні матеріали. До найпопулярніших тем, що розглядаються у "ДіВельт", належать: політика, фінанси та спорт, пише Вікіпедія.

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