Зеленський назвав умову для перемовин з РФ: 'Це програшний статус для України'

Український президент очікує на підтримку з боку новообраного президента США Трампа у разі перемовин з Росією щодо війни.

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Зеленський назвав умову для перемовин з РФ/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 окрема танкова Сіверська бригада

Основні тези Зеленського:

Умова для переговорів з РФ – сильна Україна

Україні не варто заходити в переговори у слабкій позиції

У разі таких переговорів Україна розраховує на підтримку Трампа

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що умова переговорів нашої держави з країною-агресоркою Росією – це "сильна Україна". Він зазначив, що якщо наша країна буде заходити в переговори у слабкій позиції, то це з самого початку буде для нас програшний статус.

Також Зеленський наголосив, що він розраховує на підтримку обраного президента США Дональда Трампа у разі переговорів між Києвом і Москвою щодо війни. Про це глава Української держави сказав в інтерв'ю "Українському радіо" .

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"Що Україна буде не наодинці з РФ, за умов, що Україна буде сильною. Які можуть бути переговори просто з вбивцею? Якщо ми говоримо з Путіним, і ми в тих умовах, які ми зараз, не посилені, – це на вході програшний статус для України. Це не про справедливий мир. Безумовно, в слабкій ситуації нема що там робити на цих переговорах. Дуже важлива позиція Трампа, важливий дуже настрій Америки до України. Вони на боці України сьогодні. Важливо це...", – сказав Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що США не можуть зберігати нейтралітет під час переговорів України і Росії. Він наголосив, що Сполучені Штати повинні зберегти позицію підтримки України в тому, що Росія агресор.

"Не можна абстрактно говорити: я посередник, тому я не можу обирати ту чи іншу сторону. Так не може бути в порушеннях міжнародного права. Америка має зберегти позицію підтримки України в тому, що Росія агресор. Цей статус повинен залишитись. Тоді ми маємо теж думати. Це один із пунктів на вході, який дуже важливий на будь-якому майданчику перемовин. Ще повинні бути елементи нашого плану перемоги", – наголосив український президент.

Він додав, що буде серйозно ставитися тільки до розмови із Трампом, а не з його радниками.

"При всій повазі до будь-якого оточення. Це наш рівень, рівень президентів. Все повинно бути згідно з законодавством. Поки він не пройшов інавгурацію, вони не можуть брати участь у всіх процесах і ставити на чомусь крапку. У них немає таких повноважень", – сказав Зеленський.

Президент України додав, що наші команди будуть працювати, щоб організувати змістовну зустріч з Трампом після його інавгурації.

5 пунктів плану перемоги України/ Інфографіка: Главред

Чи можливі переговори між Україною і Росією – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що у Зеленського розкрили подробиці переговорів із РФ. Україна може розпочати переговори з Росією, але лише через інструменти примусу. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За словами радника ОП, переговори з РФ це не угода про мир, це примус країни-агресор до миру на базі міжнародного права.

Також раніше президент України Володимир Зеленський сказав, коли обговорить з Трампом закінчення війни. Президент наголосив, що перемовини з Путіним без реальної готовності до миру не приведуть до результату. Зеленський зазначив, що Путін не зацікавлений у мирних переговорах, а прагне знищення України, і додав, що може оговорити з Трампом можливості завершення війни не раніше 20 січня, тобто після інавгурації Трампа.

Нагадаємо, раніше Стало відомо, журналіст Віталій Портников висловив думку, за якої умови Путін погодиться заморозити війну з Україною. Експерт пояснив, що поки Путін може захищати свої позиції, він не погодиться на будь-які умови завершення війни.

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