Війна в Україні: Трамп сказав, на чому зосередиться його адміністрація

Політик висловив жаль через смерті цивільних і військових в Україні.

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Дональд Трамп заявив, що працюватиме над заверешенням війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 28 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп розповів про пріоритети роботи своєї адміністрації

47-й президент США планує закінчити війну РФ проти України

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на тому, щоб завершити війну Росії проти України. Про це він сказав під час заходу у Флориді 14 листопада.

"Ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною. Це (війна - ред.) має припинитися. Росія та Україна повинні зупинитися", - цитує політика CNN.

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Трамп висловив жаль з приводу смертей через війну, "незалежно від того, чи це солдати, чи це люди, які перебувають у містах".

"Ми будемо працювати над цим", - зазначив він.

​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред

Мирний план Трампа - останні новини

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.

Главред повідомляв, що План перемоги, який президент України Володимир Зеленський презентував республіканцю Дональду Трампу під час зустрічі в Нью-Йорку у вересні, передбачає різні бізнес-угоди, доступ до сировини і розгортання військ у Європі. За даними Financial Times, деякі ідеї сподобалися Трампу.

Трамп планує незабаром призначити спеціального представника щодо України. Він відповідатиме за переговори про припинення війни РФ проти України.

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