За Трампа війна в Україні може посилитися: Кулеба назвав неочікуваний сценарій

Трамп не може дозволити, щоб Україна стала його Афганістаном.

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Війна в Україні / колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви Кулеби:

Війна в Україні може посилитись після приходу Трампа до влади

Зеленський і Путін не погодяться на щось подібне до Мінських угод

Трамп не може дозволити собі невдачу із обіцянкою закінчити війну

Після приходу Дональда Трампа до влади в США російсько-українська війна може не зупинитися, а навіть посилитися. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в авторській статті для The Economist.

За його словами, очевидною метою Володимира Путіна є підкорення усієї України, а не черговий тимчасовий компроміс, на кшталт "Мінських домовленостей".

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"Аналітики, схоже, будують свої моделі миру (в Україні, - ред.) на припущенні, що пан Путін є людиною, яка приймає раціональні рішення. Вони пропускають те, що він веде війну свого життя і що його амбіції виходять за межі простої території", – наголосив Кулеба.

На його думку, навіть якщо Трамп вирішить зупинити військову допомогу Україні, змушуючи Київ до поступок Росії, це не означає, що Зеленський одразу піде на ці поступки.

Він підкреслив, що Україна все ще матиме певні запаси зброї, раніше отримані від США, також є допомога з Європи.

"Якби пан Зеленський погодився (малоймовірний сценарій), частина українського суспільства чинила б опір. Внутрішні заворушення загрожують внутрішнім розпадом країни. Це дало б пану Путіну перемогу, яку він давно бажав, малюючи Україну як державу-невдаху, але відповідальність за це ляже прямо на пана Трампа. Він не може дозволити, щоб Україна стала його Афганістаном", – зазначив Кулеба.

Колишній міністр переконаний, що ні Зеленський, ні Путін не погодяться на щось подібне до Мінських угод.

"У свою чергу Трамп не може дозволити собі невдачу із обіцянкою закінчити війну, але також він не може кинути Україну під автобус, бо тоді він виглядатиме слабким і зрештою буде змушений відновити допомогу Україні навіть у більшому обсязі, ніж досі. Ті, хто жадає деескалації під проводом новообраного президента, можуть бути приголомшені, побачивши повну протилежність найближчими місяцями", - наголошує він.

Кулеба також додав, що зараз і Зеленський, і Путін розглядають Трампа як "свій шанс схилити терези на свою користь".

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що Обраний президент США Дональд Трамп почув основні принципи, на яких базується позиція України щодо миру. За адміністрації Трампа війна завершиться швидше.

Він також сказав, що Путін не зацікавлений у мирних переговорах, а прагне знищення України. Обговорення можливості завершення війни з Трампом відбудеться не раніше 20 січня.

Крім того, зазначалось, що Дональд Трамп бажає якнайшвидшого завершення повномасштабної війни країни-агресора РФ проти України, але не має наміру позбавляти Україну військової допомоги.

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Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України, пише Вікіпедія.

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