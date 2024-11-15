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За адміністрації Трампа війна в Україні закінчиться швидше, - Зеленський

Руслана Заклінська
15 листопада 2024, 18:06оновлено 15 листопада, 18:37
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Президент США почув основні принципи, на яких базується мирна позиція України, наголосив Володимир Зеленський.
За адміністрації Трампа війна в Україні закінчиться швидше, - Зеленський
Дональд Трамп почув позицію України щодо миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези Зеленського

  • За Трампа війна в Укараїні завершиться швидше
  • Трамп почув пощицію Києва щодо миру і не заперечував
  • З Україною не працює риторика "сідай і слухай" щодо участі в переговорах із РФ

Обраний президент США Дональд Трамп почув основні принципи, на яких базується позиція України щодо миру. За адміністрації Трампа війна завершиться швидше. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Суспільному.

Президент України розповів, що у нього з американським колегою Дональдом Трампом встановилася конструктивна взаємодія, яка дозволила Україні чітко та аргументовано викласти свою позицію щодо майбутнього миру.

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"Базис, на якому ми стоїмо, він (Трамп - Главред) почув. Проти нашої позиції я нічого не чув", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що за адміністрації Трампа війна може завершитись швидше.

"Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", - наголосив галава держави.

Заленський відповів, чи ставив Трамп вимогу щодо участі Києва в переговорах з Москвою. Він зазначив, що Україна не приймає риторики типу "сідай і слухай".

"Ми - незалежна країна. І ми під час цієї війни - і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами - довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює", - підкреслив президент.

За адміністрації Трампа війна в Україні закінчиться швидше, - Зеленський
План перемоги України / Інфографіка: Главред

Завершення війни в Україні - головне

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу, як приступить до роботи в Білому домі.

Нещодавно Трамп знову заявив, що його адміністрація зосередиться на завершенні війни Росії проти України. Під час заходу у Флориді 14 листопада він зазначив, що працюватиме з Москвою та Києвом для припинення війни.

Офіційний Київ раніше заявляв, що не поступиться територією, яку окупувала Росія. Однак, як йдеться у матеріалі NYT, Україна з огляду на можливість мирних переговорів ставить на перший план гарантії безпеки, а питання територій, хоча й важливе, йде другим.

Як повідомляв Главред, ексголовком НАТО в Європі заявив, що Росія може зберегти контроль над 20% території України, зокрема над окупованими Кримом і Донбасом. Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Україну можуть змусити відмовитися від цих територій.

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"Мирний план" Дональда Трампа

Два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп війна Росії та України
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