УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна та США підпишуть важливий документ: Кулеба розкрив, про що йтиметься у хартії про партнерство

5 листопада 2021, 06:30

У Вашингтоні відбудеться підписання хартії про стратегічне партнерство. Документ свідчитиме про нову якість українсько-американських відносин.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба / УНІАН

Україна та США наступного тижня підпишуть нову хартію про стратегічне партнерство. Глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розкрив, про що піде мова в документі.

За його словами, підписання хартії відбудеться на засіданні двосторонньої комісії 10 листопада у Вашингтоні.

"Наступного тижня я буду у Вашингтоні, де ми з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном проведемо засідання Комісії стратегічного партнерства Україна - США, підпишемо нову хартію стратегічного партнерства і виведемо нашу співпрацю на новий етап", - підкреслив міністр в ефірі політичного шоу Право на владу на каналі 1+1.

Кулеба зазначив, що нова хартія про партнерство України та США - про нову якість українсько-американських відносин.

"Є довіра і взаєморозуміння між президентами і державні машини обох країн запрацювали для поглиблення цих відносин. Це про більшу співпрацю безпеки, більше підтримки з боку США суверенітету і територіальної цілісності України, більшу торгівлю між нашими країнами, тому що нам потрібно просувати експорт і залучати інвестиції, і це також про кібербезпеку, про зміцнення кібербезпеки нашої держави. Саме про це буде ця хартія", - сказав глава МЗС України.

Як повідомляв Главред, раніше пресслужба посольства США повідомила, що Сполучені Штати розглядають співпрацю з Україною як наріжний камінь безпеки, демократії та прав людини в регіоні. Вашингтон залишається потужним союзником Києва в питаннях інтеграції держави в Північноатлантичний альянс, відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави і побудови успішної демократичної України.

Читайте також:

viber
посол США Ентоні Блінкен Дмитро Кулеба новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Україна та США підпишуть важливий документ: Кулеба розкрив, про що йтиметься у хартії про партнерство». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на листопад-2021 для всіх знаків: Скорпіон стане улюбленцем фортуни, а Дівам буде несолодкоГороскоп на листопад-2021 для всіх знаків: Скорпіон стане улюбленцем фортуни, а Дівам буде несолодко Місячний календар на листопад 2021: знаки долі, небезпечні спокуси або випробування на міцністьМісячний календар на листопад 2021: знаки долі, небезпечні спокуси або випробування на міцність Ніна Матвієнко вигнала чоловіка з дому після 50 років шлюбу: "Толку, як з козла молока"Ніна Матвієнко вигнала чоловіка з дому після 50 років шлюбу: "Толку, як з козла молока" Названий осінній фрукт, який продовжує молодість та покращує роботу печінкиНазваний осінній фрукт, який продовжує молодість та покращує роботу печінки Прикмети на 4 листопада: що не можна робити та як не потрапити в бідуПрикмети на 4 листопада: що не можна робити та як не потрапити в біду
08:15

Війська РФ біля кордонів України і загроза для Києва: у Зеленського пояснили ситуацію і дії Москви

07:50

Тепло змінюватимуть морози: чого чекати від погоди в грудні та коли прийде зимове похолоданняВідео

07:46

Гороскоп на 5 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження або найкраще побаченняВідео

07:43

Українські солдати в Старомар'ївці: у Генштабі ЗСУ відповіли на фейк РФВідео

07:11

"На Байрактарах не зупинимося": у Генштабі попередили окупантів про потужну відповідь на агресіюВідео

Реклама
06:30

Україна та США підпишуть важливий документ: Кулеба розкрив, про що йтиметься у хартії про партнерствоВідео

06:00

Ксерокопія і казка: чому держбюджет-2022 нереалістичнийПогляд

05:40

Станіслав Асєєв. "Ізоляція" - російський концтабір на ДонбасіВідеоблоги

05:15

Як натерти часник та не забруднити посуд: лайфхак, про який ви навіть не здогадувалися

05:04

Дієтолог пояснила, які сухофрукти найкорисніші

04:39

Кому категорично не можна їсти сливи - відповідь дієтологаВідео

04:10

Розкрито унікальну користь бананів: чому їх потрібно їсти якомога більшеВідео

03:54

Потрібно терміново тягнути на щеплення: лікар пояснив, кому вакцинація потрібна в першу чергуВідео

03:35

MARUV спокусливо випнула сіднички та показала "соковиті" форми без фотошопу

03:12

Фінансовий гороскоп на тиждень 8-14 листопада: ризик пограбування або успіх в грошових питанняхВідео

02:35

Ще одна область на межі потрапляння до "червоної" зони: подробиці

01:50

Не снідайте так: 5 помилок, які непомітно гублять ваш імунітет

01:31

Вчені спростували міф про те, що відмова від алкоголю продовжує життя

01:08

Олег Винник серйозно захворів і скасував свої виступиВідео

00:40

Кишечнику і серцю не минути лиха: продукти, які не варто їсти натщесерце

Реклама
00:25

Авторитет Зеленського у ЗСУ та проблеми армії: Ярош закликав президента до рішучих дійВідео

04 листопада, четвер
23:57

Арахамія перерахував прізвища нардепів-антивакцинаторів

23:32

Третьякова поскаржилася на" булінг " після скандальної заяви щодо Полякова

23:26

Медики перерахували симптоми раку підшлункової залози

23:13

Дорога до НАТО і повернення територій: у США оголосили про потужну підтримку України

22:57

"Слуга народу" обізвав Арахамію "Мауглі з дуже зелених джунглів"

22:52

Які овочі восени допомагають втихомирити стрес - коментар дієтолога

22:16

Комаровський вказав на шкоду "дистанційки" та як повернути дітей за парти

21:56

Ніколи не купуйте: ці речі приносять в будинок біду і негативВідео

21:56

"Фантастичні тварини, які тремтять і право мають": рецензія на фільм ВічніВідео

21:50

В Одесі водій наїхав на людей та втік із місця ДТП

21:45

Нова хвиля обов'язкової вакцинації від COVID-19: у МОЗ уточнили новий список професійВідео

20:30

Нардеп від Слуги народу з Харкова Олександр Бакумов пішов з посади в парламенті

20:25

Як стати мільйонером: названо 5 головних звичок багатих людейВідео

20:25

Резніков повідав, чим має намір займатися на посаді глави Міноборони

20:10

Націоналісти попередили Зеленського: ситуація в Сумах критична, наступним може вибухнути Дніпро

19:57

Поїздки до червоної зони і кафе – без обмежень: в Україні з'явиться COVID-сертифікат одужання

19:30

У Харкові стартують випробування таблеток від коронавірусу

19:09

Тарас Березовець. Польща заявила про вторгнення збройних груп з БілорусіВідеоблоги

19:07

Православний календар на листопад 2021: важливі дати і церковні свята

Реклама
19:04

Анастасія Приходько зізналася, як бореться зі своїми комплексами

19:04

Як правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способи

19:02

Міс Україна Всесвіт 2021 спровокувала ДТП за участю трьох машин

18:50

Вбили каштани: матері загрожує серйозне покарання за смерть 8-річної дівчинки через отруєнняВідео

18:30

"Вибивали камеру": у Лаврі під час пожежі скоїли напад на журналістів

18:28

Під Дніпром чоловік побив молотком перехожого до смерті на очах у людейВідео

18:25

Війська, ринки нафти з газом і податки: Путін і Лукашенко оголосили про договір щодо Союзної державиВідео

18:11

Огорне морозом: в Україну йде снігопад і похолоданняВідео

18:05

Галицький русофоб-націоналіст у кріслі міністра оборони України - це вже непоганоПогляд

18:04

Відому українську ведучу за оголену фотосесію вигнали з роботи і залишили з "голою попою"Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти