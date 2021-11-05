Україна та США підпишуть важливий документ: Кулеба розкрив, про що йтиметься у хартії про партнерство

Дмитро Кулеба / УНІАН

Україна та США наступного тижня підпишуть нову хартію про стратегічне партнерство. Глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розкрив, про що піде мова в документі.

За його словами, підписання хартії відбудеться на засіданні двосторонньої комісії 10 листопада у Вашингтоні.

"Наступного тижня я буду у Вашингтоні, де ми з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном проведемо засідання Комісії стратегічного партнерства Україна - США, підпишемо нову хартію стратегічного партнерства і виведемо нашу співпрацю на новий етап", - підкреслив міністр в ефірі політичного шоу Право на владу на каналі 1+1.

Кулеба зазначив, що нова хартія про партнерство України та США - про нову якість українсько-американських відносин.

"Є довіра і взаєморозуміння між президентами і державні машини обох країн запрацювали для поглиблення цих відносин. Це про більшу співпрацю безпеки, більше підтримки з боку США суверенітету і територіальної цілісності України, більшу торгівлю між нашими країнами, тому що нам потрібно просувати експорт і залучати інвестиції, і це також про кібербезпеку, про зміцнення кібербезпеки нашої держави. Саме про це буде ця хартія", - сказав глава МЗС України.

Як повідомляв Главред, раніше пресслужба посольства США повідомила, що Сполучені Штати розглядають співпрацю з Україною як наріжний камінь безпеки, демократії та прав людини в регіоні. Вашингтон залишається потужним союзником Києва в питаннях інтеграції держави в Північноатлантичний альянс, відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави і побудови успішної демократичної України.

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