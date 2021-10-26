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Повернули скіфське золото - повернемо і Крим: Кулеба заявив про фіаско РФ і рішучі плани України

26 жовтня 2021, 14:46

Київ отримав не музейні експонати, а символ нашої тисячолітньої історії, сказав Дмитро Кулеба.

Кулеба
Всі фейки Росії і маніпуляції зазнали фіаско - Кулеба / УНІАН

Україні вдасться повернути окупований Крим і захоплені райони Донбасу так само, як і скіфське золото. Київ багато років працював, щоб повернути символ своєї тисячолітньої історії, і здобув перемогу, у той час, коли російські фейки і маніпуляції зазнали поразки. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава МЗС сказав про те, що Україні вдалося досягти великої перемоги, оскільки скіфське золото є символом тисячолітньої історії української держави.читайте такожКрим і Донбас на зв'язку із Зеленським: у МЗС висунули РФ різкі вимоги щодо захоплених територій

"Це велика перемога, ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду, реліквії, які свідчать про тисячу років нашої історії", - розповів дипломат.

Згідно з його заявою, Київ багато років працював над тим, щоб успішно вирішити це питання. Росія ж зі своїми фейками і маніпуляціями програла. Наразі виникає впевненість, що після повернення скіфського золота Україні вдасться повернути окуповані Крим і Донбас.

"Міжнародне право не швидке, але невідворотне. Всі російські фейки і маніпуляції зазнали фіаско. Сьогоднішнє рішення доводить, що наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я впевнений, що так само, як ми повернули "скіфське золото", ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території... Кримська платформа - це теж довгострокова робота, але у підсумку ми переможемо і повернемо Крим до складу України", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Повернення скіфського золота Україні

Апеляційний суд Амстердама виніс вердикт, згідно з яким скіфське золото має повернутися в Україну. Справа, яка розглядалася 7 років, завершилася перемогою Києва, і відтепер колекцію кримських музеїв повинні передати українській державі.

Відомо, що це понад 560 предметів з музейного фонду України. З 2013 року вони перебували на території Нідерландів. Здебільшого це археологічні знахідки, вартість колекції оцінюється на суму приблизно в 10 мільйонів євро.

Судовий спір про приналежність скіфського золота йшов між Україною і музеями у захопленому Росією Криму, колекцію з яких віддавали на виставку у Нідерланди. Однак після окупації Кримського півострова кримським музеям її повертати не стали.

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення суду про скіфське золото і заявив, що Київ поверне і Крим.

"Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", - сказав глава держави.

У Росії, яка заявляла про свої права на колекцію, вже оголосили про намір оскаржити рішення суду в Амстердамі. Росіяни вважають, що рішення суду, мовляв, має не правовий, а політичний характер.

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