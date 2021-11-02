Зеленський зустрівся з Байденом: деталі розмови президентів України та США

Джо Байден і Володимир Зеленський / Twitter / ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Зустріч лідерів України і США відбулася в ході кліматичного саміту в Глазго, повідомив президент України в Twitter.

За словами українського лідера, мова йшла про ситуацію з безпекою на Донбасі.

"Під час розмови з президентом Байденом в Глазго обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні", - написав Зеленський у Twitter у вівторок.

Зустріч Зеленського і Байдена в США

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня в рамках свого візиту до Вашингтона провів переговори з американським главою держави Джо Байденом. Як розповів український гарант, переговори пройшли продуктивно, а в американської адміністрації немає ніякого негативу щодо Банкової. За підсумками зустрічі було підписано близько 20 угод.

Реклама

Перед початком зустрічі Зеленський і Байден виступили з короткими заявами для преси, однак після дискусії спільного брифінгу глав України і США не було.

Офіційні Київ і Вашингтон за підсумками переговорів президентів Зеленського і Байдена опублікували заяви про продовження співпраці по ряду напрямків. Йдеться про притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України, підтримку вступу української держави до НАТО, військову допомогу Києву та співпрацю щодо реформ.