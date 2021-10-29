У США вимагають зняти обмеження на постачання летальної зброї в Україну

Україна не так давно отримала від США третю партію військової допомоги / Фото: Reuters

У США закликають союзників і партнерів зняти обмеження для збройної підтримки України. З такою заявою виступила помічник Міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер.

Вона нагадала, що Сполучені Штати передали Україні, а також Грузії новітні протитанкові системи Javelin, що стало яскравим прикладом того, як США забезпечують летальну допомогу, пише "РБК Україна".

"Найперша річ, яку я хотіла б згадати - це те, що всі союзники повинні зняти свої обмеження на поставку летальних оборонних озброєнь. Але багато союзників досі зберігають обмеження - деякі з них стосуються програм оборонної допомоги, проте є і ті, що стосуються продажу летальних озброєнь", - сказала Купер.

читайте такожСША нададуть Україні військову допомогу через російську загрозу-ЗМІРазом з тим вона підкреслила, що Україна продовжує перебувати у фокусі уваги США і нагадала про важливість реформ в оборонній та інших сферах в Україні та акцентувала, що США підтримують їх проведення.

Військова допомога США Україні

Домовленість про постачання додаткової допомоги на 60 млн доларів була досягнута 20 вересня під час візиту в США президента України Володимира Зеленського.

"В Україну прибула третя, заключна партія додаткової міжнародної допомоги щодо безпеки, на 60 млн доларів від уряду США для потреб українських збройних сил, що включає боєприпаси, протитанкові і високоточне озброєння, медичне майно і так далі", - повідомили в Міністерстві оборони країни у Twitter увечері в п'ятницю, 22 жовтня.