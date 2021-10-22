Кулеба назвав головну умову добросусідських відносин із Путіним

Кулеба розповів про відносини з Росією / УНІАН

Україна і Росія могли б мати добросусідські відносини. Для цього Москві потрібно визнати, що росіяни і українці - це окремі нації, які живуть у суверенних державах, повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Я переконаний, що ми могли б мати добросусідські відносини з Росією. Але це вимагає від росіян визнати реальність, що росіяни і українці - це дві окремі, вільні нації, які живуть у своїх власних суверенних державах, самостійно вирішуючи свою долю, в тому числі вибір моделі розвитку і союзів", - сказав Кулеба в інтерв'ю директору Польського Інституту міжнародних відносин (PISM) Славомиру Дембському.

За його словами, Росія не хоче цього визнавати і тому в 2014 році напала на Україну. В результаті загинули тисячі українців, а частина території країни виявилася окупована РФ. Такі дії Москви знищили перспективу добросусідських відносин між російськими та українськими народами.

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Кулеба згадав тезу президента РФ Володимира Путіна про те, що українці і росіяни - "одна нація". За словами міністра, ця заява російського лідера не відповідає дійсності і є лише імперською фантасмагорією Кремля.

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"Ви правильно помітили, що це націоналістична концепція XIX століття", - додав Кулеба звертаючись до Дембського.

Газова криза в Європі

Ринок газу в Євросоюзі з початку серпня перебуває в глибокій затяжній кризі. Ціна на газ в Європі стрімко зростала і регулярно досягала рекордних показників. Зокрема, 6 жовтня вартість тисячі кубометрів палива і зовсім досягла позначки в 1924 долара.

Президент РФ Володимир Путін того ж дня сказав, що Газпром готовий забезпечити додаткове прокачування газу в Європу на 15%, після чого ціна палива на біржі знизилася до 980 доларів.

За даними на п'ятницю, 22 жовтня, ціна на газ в Європі на нідерландському хабі TTF становить трохи більше 1000 доларів за тисячу кубометрів.