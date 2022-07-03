Армія України контрнаступає на Херсон: війська РФ скупчилися в центрі міста і готуються до оборони

Війська Росії скупчилися в центрі Херсона і обшукують перехожих - Одеська ОВА / Колаж УНІАН, Людмила Денісова

Війська Росії зібрали свої сили в центрі захопленого Херсону і готуються до наступу сил оборони України. У Верхньому Рогачику, а також низці інших населених пунктів Херсонської області, окупанти розміщуються ближче до центру в будівлях державних установ і будинках. Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Олег Братчук.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що до населеного пункту Верхній Рогачик зайшла велика кількість військової техніки російських окупантів. Вони оселилися в центрі - в будівлі поліції, судах, а також будинках.

читайте такожЗСУ перейдуть у контрнаступ, звільнять Херсон і проведуть спецоперацію у Росії – АрестовичВказується, що подібна обстановка спостерігається в різних населених пунктах Херсонщини. Скупчилися окупанти і в центрі самого Херсона.

"Також окупанти скупчилися і в центрі Херсона - по проспекту Ушакова і в районі вулиць Театральної та Пилипа Орлика. Обшукують вибірково перехожих", - сказав Братчук.

Також він підкреслив, що війська РФ, таким чином, готуються до наступу ЗСУ.

Ситуація у Херсонській області

У Оперативному командуванні Південь заявляли, що ЗСУ під час контрнаступальних дій у Херсонській області стикаються з певними труднощами. Навколо української військової операції багато емоцій, а сам контрнаступ ускладнюється відкритою степовою місцевістю. Для досягнення успіху слід далеко відігнати російські окупаційні війська.

Росгвардія 28 червня викрала мера Херсона Ігоря Колихаєва. Політика відвезли в невідомому напрямку. Він залишався в місті після того, як Херсон захопила Росія. Де може перебувати Колихаєв, невідомо.

За даними американського Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують успішно контрнаступати на Херсонщині. Українські війська, ймовірно, звільнили Зелений Гай і Барвінок за 25 км від самого захопленого росіянами Херсона. Втім, ані Київ, ані Москва такі дані на офіційному рівні не підтверджують.

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