Червона лінія для РФ: майор ЗСУ розповів, чи будуть ЗСУ знищувати Кримський міст

Військовий експерт зазначає, що Сили оборони України в будь-якому випадку знищать Кримський міст, навіть якщо це буде для Росії "червоною лінією".

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Майор ЗСУ розповів, чи будуть ЗСУ знищувати Кримський міст / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, t.me/Bratchuk_Sergey

За даними західних ЗМІ, росіяни перестали використовувати Керченський (Кримський) міст для перекидання військ і техніки до тимчасово окупованого Криму. Однак, Сили оборони навіть за цієї умови знищать цю транспортну артерію ворога. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Він зазначив, що російські окупанти можуть в будь-який момент знову поновити поставки техніки та військових вантажів через Кримський міст.

"Думаю, що росіяни не перевозять Керченським мостом великої кількості техніки, тому що знають, що він під прицілом, і бояться, що ми просто попереду і позаду колони підірвемо міст і потопимо колону, як крейсер "Москва", - каже експерт. відео дня

Крім того, Гетьман додав, що можливо, росіяни таким чином намагаються "намалювати" для України нову червону лінію.

"Мовляв, бачите, ми міст не використовуємо для перекидання військової техніки, тож не бийте по ньому. Нехай так думають і далі, ми все одно його знищимо", - резюмував військовий аналітик.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Удари по Кримському мосту - коли ЗСУ знищать Керченський міст

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни через неодноразові атаки на Кримський міст почати використовувати сухопутні логістичні маршрути для постачання зброї та резервів до лінії фронту. Про це пише видання The Independent із посиланням на дані найбільшого українського приватного розвідувального агентства Molfar.

За словами майора запасу ЗСУ та ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, Кримський міст буде зруйновано вже у 2024 році. Росіяни усвідомлюють, що Україна отримує озброєння, яке може стати важливим на фронті.

Проте, на думку військового експерта Ігоря Романенка, знищення моста не має сенсу, оскільки є більш серйозні проблеми, які потребують уваги, зокрема, зупинка просування російської окупаційної армії. Крім того, це може загострити ситуацію з наданням допомоги Україні від партнерів. Романенко вважає, що знищення моста може спричинити загрозу, що Росія почне залякувати інших партнерів ядерною зброєю, що призведе до призупинення постачання озброєння українській армії.

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