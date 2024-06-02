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Не через Кримський міст РФ постачала важку техніку: у ЗСУ пояснили атаку на Керч

Яна Ставська
2 червня 2024, 12:40
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Вибухи у Керчі прогриміли у ніч проти 30 травня. Окупанти тоді зазнали великих втрат.
Не через Кримський міст РФ постачала важку техніку: у ЗСУ пояснили атаку на Керч
ЗСУ атакували логістику Росії у Керчі / Колаж: Главред, фото: t.me/Tsaplienko, Схеми

Керченська поромна переправа, по якій минулого тижня було завдано удару, була основною логістичною гілкою російського угрупування у Криму, зокрема для тих російських військових, які ведуть бої на Таврійському напрямку, розповів в ефірі Еспресо спікер ОК "Південь" Дмитро Плетенчук.

Плетенчук наголосив, що тільки цим шляхом росіяни постачали важку техніку своєму південному угрупуванню - Кримський міст такі обсяги не зміг би задовольнити, так само як і недобудована залізниця через "сухопутний коридор".

"Кримський міст, як ми казали, фактично не забезпечував логістику, адже залізниця не вивозила важкоброньовану техніку й вони не ризикували навантажували так конструкцію мосту. Суходолом залізниця недобудована, про яку дуже багато вони розповідають, і відповідно залишалася лише морська логістика… Тому вони використовували пороми", - поділився Плетенчук.

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Цією гілкою Росія, зокрема, перевозила живу силу, важку техніку, залізничні вагони.

"Тому це було єдине правильне рішення - цю логістику так само обірвати", - підкреслив представник ОК "Південь".

Плетенчук додав, що наслідки на полі бою будуть відчутні не одразу.

"Згодом, звісно, коли будуть виснажені ті запаси, які вже є в Криму - це має позначитися і на лінії бойового зіткнення", - сказав Плетенчук.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Удар по Керченській переправі - головне

У ніч проти 30 травня у Керчі прогриміла потужна "бавовна". За словами місцевих, ішлося про щонайменше 20 вибухів. Окупаційна "влада" визнала "пошкодження" двох поромів - автомобільного та залізничного та нібито знищення двох морських БПА в акваторії Чорного моря.

Натомість у ГУР, за результатами атаки на інфраструктуру ворога, доповіли про імовірне ураження 7 суден Росії, зокрема двох поромів - "Конро Трейдер" й "Авангард".

За підтвердженими даними Генштабу, Сили оборони України успішно уразили поромну переправу російських окупантів. В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

Об’єкт, який знищили ЗСУ, прикривали "сучасні" російські засоби ППО - "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників.

Кримський міст (Керченський міст)

Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.

Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км.

Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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