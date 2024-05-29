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Аналітик назвав умову, за якої ЗСУ вдасться знищити Кримський міст

Дмитро Відоменко
29 травня 2024, 10:40
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Як каже Дмитро Снєгирьов, у ситуації з Кримським мостом командування ЗСУ, напевно, використовує ту саму тактику, що й під час деокупації Херсона та околиць.
Снєгирьов, Кримський міст
Знищення Кримського мосту - військовий аналітик Дмитро Снєгирьов назвав умову / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і kerch_most_ru

Кримський (він же Керченський) міст відіграє ключову роль у постачанні військ країни-агресора РФ на Півдні, але знищити його Сили оборони зможуть тільки після того, як придушать системи протиракетної та протиповітряної оборони. Про це на чаті у Главреді розповів військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"Крим досить вразливий логістично. Щоб російська армія опинилася в пастці, достатньо взяти під вогневий контроль основні локації: Кримський міст, Чонгарські мости і сухопутні перешийки. До того ж за всю сучасну історію Криму утримати його не вдалося нікому: ні під час Громадянської війни (досить згадати блискавичний похід Українського війська під керівництвом Болбочана), ні військам Врангеля, ні Радянській армії, ні військам Третього Рейху. І росіяни це розуміють. Роль Кримського мосту є ключовою. Тим більше, коли росіяни спробували створити дублюючу логістику з використанням великих десантних кораблів (ВДК), це одразу "знайшло відгук" Сил оборони України: вісім ВДК знищено повністю або серйозно пошкоджено, що унеможливлює логістику. Відповідно, залишається варіант - будівництво залізниці (але це затратно і потребує багато часу)", - каже він.

Як каже Снєгирьов, у ситуації з Кримом і з Кримським мостом командування Сил оборони, напевно, використовує ту саму тактику, що й під час деокупації Херсона та околиць.

"Чому досі не знищено Кримський міст? Давайте спростуємо "зраду". Є кілька чинників, які впливають на життєздатність Кримського мосту: активна оборона (системи ПРО і ППО, бонові загородження тощо) і пасивна оборона. Зараз Сили оборони України основний акцент роблять на знищенні систем протиповітряної та протиракетної оборони. Удари по пускових установках С-300 і С-400 на аеродромі Бельбек, Джанкой та інших. Тобто перше завдання, яке зараз стоїть, - це знищення систем ПРО і ППО та послаблення захисту Кримського мосту. Адже якщо ми зараз почнемо бити по ньому тими ж ATACMS, вони просто будуть збиті системою ПРО, тобто це не матиме сенсу. Це прекрасно розуміє і українська розвідспільнота, і Генштаб ЗСУ, тому і знищується спочатку протиракетна оборона. Ця тактика себе зарекомендувала блискуче під час деокупації Херсонської області та визволення Херсона: спочатку було придушено ППО і ПРО, а потім взяли під вогневий контроль основні локації - Антонівський міст і греблю Каховської ГЕС. Чим це закінчилося, ми пам'ятаємо. З Херсона росіяни вивезли все, що могли, навіть прах Потьомкіна. Це показово, оскільки перебування подібних "історичних цінностей" на українській території свідчило б про російську присутність. Тобто росіяни прекрасно розуміли, що в Херсон вони не повернуться. Те ж саме чекає і на Крим після того, як ми придушимо системи протиракетної та протиповітряної оборони. Тоді буде сенс вдарити по Кримському мосту", - сказав він.

Дивіться на відео інтерв'ю Главреду Дмитра Снєгирьова:

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) - експерт із військових питань, блогер. Історик і юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Вибухи в Криму - новини за темою

Нагадаємо, партизанський рух "Атеш" повідомляв, що в місті Алушта в тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 23 травня прогриміли вибухи - було уражено вузол зв'язку російських окупантів.

У тимчасово окупованому Криму в ніч на неділю, 19 травня, також прогриміли вибухи. У російському Міноборони говорили, нібито вночі Росію атакували 60 безпілотниками, а на Крим нібито летіло 9 ракет ATACMS.

17 травня, Головне управління розвідки Міноборони і Служба безпеки України спільно проводили операцію в тимчасово окупованому Криму. Метою атаки були кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту РФ, але через роботу російських ППО і РЕБ були вражені й інші об'єкти.

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