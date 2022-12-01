Вкрадений росіянами Єнот Анатолій жорстко гризанув за пальці колаборанта Сальдо

Єнот Анатолій жорстко гризанув за пальці колаборанта Сальдо / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Єнот на прізвисько Анатолій, якого російські окупанти найнахабнішим чином вкрали з контактного зоопарку в Херсоні, спробував помститися місцевому колаборанту Володимиру Сальдо − і мало не відгриз йому пальці на одній з рук. Відео інциденту було опубліковано в мережі.

У ролику видно, як колаборант Сальдо спробував попіаритися на Анатолії. Ледве той простягнув руки, щоб погладити звіра, як єнот негайно вкусив його за пальці.

До слова, окупанти оперативно перейменували Анатолії. Але ім'я вибрали відверто безглузде-Херс. Плюс в ролику помітно, що бідолаха-єнот вкрай змучений і роздратований, оскільки агресори постійно возять його за собою всюди −заради картинки для російських пропагандистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти, тікаючи з тимчасово окупованого Херсона, вкрали дитячий паровозик. У нього вони завантажили інші вкрадені в українців речі. Відповідне відео опублікували в соцмережах. На кадрах видно колону автобусів, між якими на буксирі транспортується дитячий паровозик.

До того блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що у Кремлі так боялися гніву росіян через відхід окупантів з Херсона, що почали говорити про можливий відхід військ ще місяцем раніше – щоб потім це не стало шоком.

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