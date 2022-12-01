УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вкрадений росіянами Єнот Анатолій жорстко гризанув за пальці колаборанта Сальдо

1 грудня 2022, 16:55

Херсонський Єнот Анатолій і в російському полоні не втрачає присутність духу і бореться з ворогами і з поплічниками в міру своїх скромних сил.

Сальдо
Єнот Анатолій жорстко гризанув за пальці колаборанта Сальдо / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Єнот на прізвисько Анатолій, якого російські окупанти найнахабнішим чином вкрали з контактного зоопарку в Херсоні, спробував помститися місцевому колаборанту Володимиру Сальдо − і мало не відгриз йому пальці на одній з рук. Відео інциденту було опубліковано в мережі.

У ролику видно, як колаборант Сальдо спробував попіаритися на Анатолії. Ледве той простягнув руки, щоб погладити звіра, як єнот негайно вкусив його за пальці.

До слова, окупанти оперативно перейменували Анатолії. Але ім'я вибрали відверто безглузде-Херс. Плюс в ролику помітно, що бідолаха-єнот вкрай змучений і роздратований, оскільки агресори постійно возять його за собою всюди −заради картинки для російських пропагандистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти, тікаючи з тимчасово окупованого Херсона, вкрали дитячий паровозик. У нього вони завантажили інші вкрадені в українців речі. Відповідне відео опублікували в соцмережах. На кадрах видно колону автобусів, між якими на буксирі транспортується дитячий паровозик.

До того блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що у Кремлі так боялися гніву росіян через відхід окупантів з Херсона, що почали говорити про можливий відхід військ ще місяцем раніше – щоб потім це не стало шоком.

Інші новини:

новини України єнот війна Росії та України Володимир Сальдо
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:25

Зірка "Людини-павука" Том Холланд потайки заручився з колегою фільму Зендайєю

17:24

Пригожин - "опущений": "кримінальні авторитети" можуть зірвати мобілізацію в РФВідео

16:55

Вкрадений росіянами Єнот Анатолій жорстко гризанув за пальці колаборанта СальдоВідео

16:43

Будуть білі, як сніг: 3 ефективні способи, як відіпрати подушки від жовтих плям

16:40

"Знаю, кого чекаємо і це до сліз": Тарабарова поділилася новиною про вагітність

Реклама
16:31

Прикмети на 2 грудня: які 2 речі не можна робити в цей день, щоб не накликати бідуВідео

16:30

Рулет на Новий рік 2023 з 1 секретним інгредієнтом: рецепт, від якого неможливо відмовитисяВідео

16:25

"Ніякого новорічного перемир'я не буде": астролог про те, що станеться на фронті в грудніВідео

16:18

"Винними будемо всі": Скабєєва закотила істерику, злякавшись перемоги УкраїниВідео

16:16

В Favbet заявили, що підтримують курс держави на легалізацію криптовалют реклама

15:46

Потап Підігрів чутки про розлучення з КаменськихВідео

15:44

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: скільки дітей мандрівнику передбачили карпатські мольфарки

15:40

В Україні вдарять морози: синоптик назвав терміни і найнижчі температуриВідео

15:17

"Багато поранених": в Офісі президента озвучили справжні втрати України у війніВідео

15:07

У Білорусь терміново прибув рейс з російськими генералами і невідомий елітний борт - ЗМІВідео

15:06

РосЗМІ опублікували знімок сильно постарілої Ренати Литвинової

15:01

"Ми і Сталінград обстрілювали": Лавров цинічно пояснив, чому РФ обстрілює ХерсонВідео

14:51

Меган Маркл випадково засвітила фото підрослого сина

14:43

Буде не лише ракетний удар: в Міноборони назвали напрямок, де Росія планує наступВідео

14:35

Путін і Гітлер - сіамські близнюки, Росія недостойна перемовин і повинна розвалитися - Данілов

Реклама
14:16

Анна Богдан без макіяжу засвітила, з ким відпочиває на Домінікані

14:14

"Влада вас попередить": Данілов зробив важливу заяву про наближення ракетних ударів РФВідео

14:11

В ЄС вирішили поставити стелю цін на російську нафту в 60 доларів - BloombergВідео

14:00

Наповнити оселю морською свіжістю: 7 способів, як зволожити повітря вдома

13:41

Побоювання Заходу через операцію ЗСУ щодо Криму: експерт пояснив, як діяти УкраїніВідео

13:34

1+1 media запускає масштабний мультижанровий спецпроєкт "Жити далі"

13:31

Приземлився на п’яту точку: незграбний Путін "влип" у конфуз в його резиденції – ЗМІВідео

13:25

Гороскоп на грудень-2022 для всіх: хто опиниться серед лузерів і щасливчиків місяцяВідео

13:23

Вже п'ятий випадок по країні: іспанському прем'єру надіслали листа з вибухівкоюВідео

13:00

Гороскоп на 2 грудня 2022: Риби шукатимуть нові зв'язки, а Близнюки - вирішення проблем

12:52

До 10 грудня є ризик залізти в борги: астролог Росс назвав найнебезпечніші для фінансів дати цього місяцяВідео

12:43

Перевзувся в повітрі: Лавров помарив про те, що РФ ніколи не просила Україну про переговориВідео

12:42

Лободі таки скасували кілька концертів у Литві

12:34

"Кухар Путіна" не зможе посісти високих посад, ПВК Вагнера легко можуть "прикрити" – експерт

12:00

ЗСУ здатні звільнити Крим у 2023-му, якщо за 2-3 місяці накопичать резерви та озброєння - Згурець

11:57

Франція почала створювати спеціальний трибунал для російських окупантівВідео

11:47

Фізрук-окупант з РФ добровольцем пішов на війну і повернувся додому "вантажем 200"

11:43

"А що вона повинна говорити": стало відомо, чому Ротару мовчить про війну

11:35

"Пригожин прикриває Путіна": диктатору РФ насправді вигідні військові поразки своєї армії – СнєгирьовВідео

11:35

Лукашенко вибухнув параною: бореться з уявним противником і марить про погрозиВідео

Реклама
10:48

"Путін – буратінко, вміє лише обманювати": Арестович пояснив, чого Україні не вистачає для перемогиВідео

10:47

Гороскоп на грудень 2022: названі 4 невдахи місяця - їм світить звільнення, травми і сварки

10:47

Росія хотіла захопити Україну за 10 днів, але провалила план через два фактори - RUSIВідео

10:30

"Путініст" Міхалков призупинив роботу через хворобу

09:57

"У РФ крига скресла, Путіна вже послали на три букви": військовий пояснив, як розпадеться РосіяВідео

09:55

Вже навесні РФ попросить переговорів: адмірал США розповів, як Україна може виграти війну

09:52

Чим корисний авокадо для жінок і чоловіків

09:51

Пенсії в Україні підвищили з 1 грудня: кому збільшили виплатиВідео

09:11

Як "врятувати" заряд ноутбука і продовжити його роботу від батареї при відключеннях світла

09:00

На Херсонщині окупанти захопили в полон і морили голодом 14-річного підлітка

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти