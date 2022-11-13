За тиждень втратив і батька, і тестя: український актор розповів, як окупанти позбавили його сім'ї

Яків Кучеревський залишився без батька та тестя через війну / instagram.com/udav_kaa_true_

Популярний український актор Яків Кучеревський, відомий за ролями в серіалах Сага, Хованки, Нюхач-3, розповів про те, як рашисти жорстоко забрали у нього частину його сім'ї на самому початку війни.

В інтерв'ю програмі Точка опори артист зізнався, що в перші дні повномасштабного вторгнення був розгублений. Війна застала його з дружиною і дітьми в Києві і спершу він хотів вивести їх в Гостомель. На щастя, він вчасно зрозумів, що це - не найбезпечніший маршрут.

"Це для мене було шоком. Я не очікував. Перше, про що я подумав — треба їхати до батьків дружини в Гостомель. А потім згадав, що там військове містечко і взагалі аеродром. Тому ми з дітьми сиділи на проспекті Перемоги в Києві. І я у вікно бачив, як летять ці "сюрпризи" від наших сусідів. Я зрозумів, що не треба лякати дітей. Син вже дорослий, він все зрозумів. А для малої я почав придумувати історії про тролів, про ліліпутів, що я тільки не складав", - згадує Кучеревський.

Він вивіз дружину і дітей спочатку в Ужгород, потім - за кордон. Врятувати батьків актор не встиг - його мама і тато перебували в селищі під Херсоном, яке опинилося в окупації. 2 березня не стало тата Кучеревського, а через 6 днів помер його тесть.

"2 березня не стало мого батька. Мені зателефонувала мама. Це Херсонська область, і їхнє селище опинилося в окупації. І вже туди їхати було не можна. Я навіть не поховав батька. А 9 березня вже дружина зізналася, що 8 березня не стало її батька в Гостомелі. У двір прилетіла ракета. Так через тиждень ми втратили батьків. Наші мами, слава Богу, здорові", - розповідає артист.

Раніше легендарний український режисер кліпів і продюсер Алан Бадоєв жорстко відреагував на кліп російських артистів-путіністів, який ті випустили до горезвісного "Дня народної єдності" в країні-агресорі, Росії.

Катя Осадча в свою чергу поділилася роздумами про те, як війна змінює українців - як точно помітила ведуча,"ми перша нація, яка переживає жах війни в прямому ефірі".

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