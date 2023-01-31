Ухилення від мобілізації: юристи розповіли, що загрожує "відмовникам"

У разі злісного порушення правил, військкомат може звернутися в поліцію з проханням затримати ухилянта.

Юристи розповіли, що світить відмовникам / Колаж фото УНІАН та уп

В Україні повістки військовозобов'язаним повинні вручатися особисто в руки. При цьому за законом співробітники військкоматів затримувати за відмову від вручення повістки права не мають.

"Можуть скласти акт про адміністративне правопорушення, за що передбачено штраф до 3400 гривень. Але на практиці люди кажуть, що були випадки затримання поліцією, людей відпускали тільки після того, як вони все-таки брали повістки", — розповів голова адвокатського об'єднання "Кравець і партнери" Ростислава Кравець.

У той же час у разі злісного порушення правил, військкомат може звернутися в поліцію з проханням затримати ухилянта і доставити примусово, йдеться в матеріалі.

Зазначається, що згідно із законодавством кримінальна відповідальність при цьому настає у двох випадках:

якщо людина отримала повістку з вимогою з'явитися для відправки до місця несення служби (не плутати з повістками про прибуття для звірки облікових даних або для медичного огляду) і не прийшла по ній (настає відповідальність за статтею 336 КК, яка передбачає позбавлення волі на 3-5 років);

якщо людина вже отримала попередження за неявку за повісткою (навіть самої "легкої" - по уточненню облікових даних), потім знову отримала повістку, але по ній не з'явився (він може потрапити під статтю 337 КК за ухилення від військового обліку).

Покарання за неявку до військкомату

Адміністративна відповідальність і штраф настає в разі, якщо людина повістку все ж взяла, але не з'явилася по ній у військкомат.

При цьому за відмову від повістки на медкомісію або неявку в зазначені терміни в центр комплектування передбачена адміністративна відповідальність і штраф.

Неявка до військкомату за повісткою передбачає штраф:

310-810 гривень за перше порушення;

850-1700 гривень - за повторне;

1700-3400 - за порушення закону про мобілізацію (ухилення);

3400-5100 гривень - за повторне.

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