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Відхід Путіна і зміна влади в Росії: генерал назвав сценарій для "башт Кремля"

Андрій Ганчук
14 вересня 2023, 13:03 оновлено 14 вересня, 13:18
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Глава Кремля Володимир Путін старіє, політичним і фінансовим "елітам" країни-агресора Росії доведеться ухвалювати рішення, вважає Віктор Ягун.
Путін, Кремль
Верхівку в Кремлі врятують лише зміни в Росії - генерал / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Президент держави-окупанта Росії Володимир Путін стрімко старіє, і це помітно за його риторикою і рішеннями. Російській верхівці, яка до розв'язаної проти України війни була вбудована в західні механізми, потрібно буде ухвалювати рішення. Їм допоможе тільки зміна правлячого режиму, яка повинна включати і відхід Путіна. Про це заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що як би не змінилася ситуація для Путіна після ліквідації Пригожина, він старіє, і це помітно по тому, які рішення ухвалює директор Кремля.

"Як би не поліпшилися справи у Путіна, він старіє. Не вірю в хвороби Путіна, проте з кожним днем, місяцем та роком молодшим він не стає. Це бачать усі і по тому, які він ухвалює рішення, і по тому, що він говорить", - зазначив Ягун.

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На думку генерала, в російській політичній і – бізнес верхівці повинні розуміти, що їхне становище врятує тільки відхід Путіна і припинення існування режиму в Кремлі.

"Політичні й фінансові "еліти" Росії, які до 2014 року були вбудовані в міжнародні економічні сфери Заходу, повинні зрозуміти: їх врятують лише зміни в Росії, які передбачають відхід самого лідера і демонтаж його режиму. В подальшому все залежить від кроків верхівки", - підкреслив Віктор Ягун.

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Що чекає на агресора Росію

Журналіст Олександр Сотник вважає, що заморозки війни в Україні не буде, все закінчиться раптово, як тільки не стане Путіна. На його думку, на російську державу вже наповзає смута.

Захід рятуватиме Росію, оскільки боїться її розвалу, припустив публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов. Експерт вважає, що Путін намагається повернути довіру до своєї влади на тлі провалів на фронті.

Військовий експерт Олег Жданов допустив революцію в Росії після того, як обрушиться фронт РФ на Мелітопольському або Бердянському напрямках. Згідно з прогнозом аналітика, на Кремль чекає боротьба за владу.

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новини Росії Кремль Володимир Путін Віктор Ягун
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