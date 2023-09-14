Відхід Путіна і зміна влади в Росії: генерал назвав сценарій для "башт Кремля"

Глава Кремля Володимир Путін старіє, політичним і фінансовим "елітам" країни-агресора Росії доведеться ухвалювати рішення, вважає Віктор Ягун.

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Верхівку в Кремлі врятують лише зміни в Росії - генерал / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Президент держави-окупанта Росії Володимир Путін стрімко старіє, і це помітно за його риторикою і рішеннями. Російській верхівці, яка до розв'язаної проти України війни була вбудована в західні механізми, потрібно буде ухвалювати рішення. Їм допоможе тільки зміна правлячого режиму, яка повинна включати і відхід Путіна. Про це заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що як би не змінилася ситуація для Путіна після ліквідації Пригожина, він старіє, і це помітно по тому, які рішення ухвалює директор Кремля.

"Як би не поліпшилися справи у Путіна, він старіє. Не вірю в хвороби Путіна, проте з кожним днем, місяцем та роком молодшим він не стає. Це бачать усі і по тому, які він ухвалює рішення, і по тому, що він говорить", - зазначив Ягун. відео дня

На думку генерала, в російській політичній і – бізнес верхівці повинні розуміти, що їхне становище врятує тільки відхід Путіна і припинення існування режиму в Кремлі.

"Політичні й фінансові "еліти" Росії, які до 2014 року були вбудовані в міжнародні економічні сфери Заходу, повинні зрозуміти: їх врятують лише зміни в Росії, які передбачають відхід самого лідера і демонтаж його режиму. В подальшому все залежить від кроків верхівки", - підкреслив Віктор Ягун.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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