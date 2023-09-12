Режим Путіна розвалиться: експерт назвав головні умови й спрогнозував терміни

Диктатор Володимир Путін досі залишається центром консенсусу і головним арбітром для російської еліти, заявив публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.
"Він може припинити їм бути в трьох випадках. Перший - якщо ситуація на фронті для нього стане дійсно катастрофічною. Зараз Росія, зазнає поразки, але досі при цьому тримає фронт. Тобто ще немає такої ситуації, як, наприклад, в царській армії або армії часів Тимчасового уряду 1917 року, коли фронт просто розвалився (хоча ЗСУ над цим працюють)", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
На думку експерта, другий варіант - якщо Путін буде намагатися "учудити якусь зовсім дичину", тобто якщо, наприклад, скаже, що РФ запускає ядерні боєголовки по Америці.
"І третя - це гостра економічна криза в РФ, яка поступово розвивається", - зазначив він.
Публіцист вважає, що всі ці три фактори можуть раптово спрацювати на користь України.
"Наскільки режим Путіна вразливий? Ми бачили наскільки, коли Пригожин спокійно доїхав майже до Москви. Знову ж таки, або його особисте боягузтво, або відсутність реальних амбіцій захопити владу його зупинили, але, тим не менш, ми бачили, що Путіна ніхто не пішов захищати. Тобто і росіяни, і більшість силовиків і навіть місцевих еліт виявилися максимально пасивними до цієї історії", - нагадав він.
Експерт упевнений, що режим Путіна крихкий, але у диктатора немає вибору – йому доводиться демонструвати, що він планує бути при владі довго.
"Путінський режим крихкий, коли він впаде - ми не знаємо, тому що цей фактор переважно визначається випадково. Але він, я впевнений, не має діапазону планування більше трьох-п'яти років. Він може вціліти після поразки в Україні, але поки немає причин очікувати, що війна триватиме ще п'ять років", - додав Богданов.
Дивіться відео - інтерв'ю Юрія Богданова Главреду:
Раньше Савік Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників. Відразу після смерті Володимира Путіна в РФ почнеться сутичка за владу, каже Савік Шустер.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив гучну заяву щодо контрнаступу. Росія не витримає довгу війну, впевнений глава держави.
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