Режим Путіна розвалиться: експерт назвав головні умови й спрогнозував терміни

Кілька факторів у РФ можуть раптово спрацювати на користь Україні, не виключив Юрій Богданов.

https://glavred.net/world/rezhim-putina-razvalitsya-ekspert-nazval-glavnye-usloviya-i-sprognoziroval-sroki-10499869.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: скріншот

Диктатор Володимир Путін досі залишається центром консенсусу і головним арбітром для російської еліти, заявив публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.

"Він може припинити їм бути в трьох випадках. Перший - якщо ситуація на фронті для нього стане дійсно катастрофічною. Зараз Росія, зазнає поразки, але досі при цьому тримає фронт. Тобто ще немає такої ситуації, як, наприклад, в царській армії або армії часів Тимчасового уряду 1917 року, коли фронт просто розвалився (хоча ЗСУ над цим працюють)", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

На думку експерта, другий варіант - якщо Путін буде намагатися "учудити якусь зовсім дичину", тобто якщо, наприклад, скаже, що РФ запускає ядерні боєголовки по Америці.

"І третя - це гостра економічна криза в РФ, яка поступово розвивається", - зазначив він.

Публіцист вважає, що всі ці три фактори можуть раптово спрацювати на користь України.

"Наскільки режим Путіна вразливий? Ми бачили наскільки, коли Пригожин спокійно доїхав майже до Москви. Знову ж таки, або його особисте боягузтво, або відсутність реальних амбіцій захопити владу його зупинили, але, тим не менш, ми бачили, що Путіна ніхто не пішов захищати. Тобто і росіяни, і більшість силовиків і навіть місцевих еліт виявилися максимально пасивними до цієї історії", - нагадав він.

Експерт упевнений, що режим Путіна крихкий, але у диктатора немає вибору – йому доводиться демонструвати, що він планує бути при владі довго.

"Путінський режим крихкий, коли він впаде - ми не знаємо, тому що цей фактор переважно визначається випадково. Але він, я впевнений, не має діапазону планування більше трьох-п'яти років. Він може вціліти після поразки в Україні, але поки немає причин очікувати, що війна триватиме ще п'ять років", - додав Богданов.

Дивіться відео - інтерв'ю Юрія Богданова Главреду:

Раньше Савік Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників. Відразу після смерті Володимира Путіна в РФ почнеться сутичка за владу, каже Савік Шустер.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив гучну заяву щодо контрнаступу. Росія не витримає довгу війну, впевнений глава держави.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.