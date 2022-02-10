Загрози для України і "морська блокада": що обговорюватимуть на терміновому засіданні РНБО в Харкові

Одним з основних питань на завтрашньому виїзному засіданні РНБО в Харкові стане блокування Росією частин Чорного і Азовського морів.
Рада національної безпеки і оборони України 11 лютого проведе виїзне засідання в Харкові.
Як повідомляють джерела в Офісі президента, на засіданні розглядатимуть питання територіальної оборони та регіональної політики.
"Однією з основних тем будуть російські навчання, які фактично блокуватимуть українські морські порти", - повідомили джерела, передає РБК-Україна.
Крім того, одним з основних питань на завтрашньому виїзному засіданні РНБО в Харкові стане блокування Росією частин Чорного і Азовського морів.
Що ще розглянуть на РНБО:
- питання територіальної оборони,
- регіональної політики,
- державних фінансів та ряд інших.
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Останнє засідання РНБО
Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони 24 січня. Головною темою зустрічі стала ситуація з безпекою, зокрема, скупчення російських військ біля українського кордону.
Відразу після засідання на брифінг вийшов Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.
Він заявив, що головним питанням засідання була нацбезпека – внутрішні і зовнішні загрози.
"На засіданні РНБО ми розглядали низку питань, пов'язаних із заходами забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз", – сказав Данілов.
Данілов запевнив, що поки приводів для паніки немає. Він підкреслив, що для відсічі агресії Україна має свої збройні сили.
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