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Загроза захоплення Дніпра та Одеси: РФ націлилася на нові території – прогноз

Олексій Тесля
1 січня 2024, 21:41оновлено 1 січня, 22:34
Росіяни можуть спробувати пробити коридори і "завалити м'ясом" в ході штурму, не виключив Іван Ступак.
Російські військові, російський танк, Іван Ступак
Іван Ступак оцінив ймовірність нового удару РФ / Міноборони РФ, Facebook Іван Ступак

Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак прокоментував ймовірність захоплення окупантами РФ нових територій України.

"Ми не виключаємо такий варіант, тому що в планах Російської Федерації є висадка десанту в Одесі, є плани захоплення Дніпра і Дніпропетровської області, Харкова, Миколаєва та Херсона", - підкреслив він в ефірі каналу FreeДом.

Експерт не виключив варіант, що росіяни можуть спробувати пробити коридори і "завалити м'ясом" в ході штурму.

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"Я не бачу особливих складнощів: є людина - відправили, він помер, взяли ще одного. Тобто розрахунок такий, що в українців просто закінчаться патрони і закінчиться наша жива сила, яка може вбивати окупантів і на цьому все просто завершиться. Що просто кількістю вони візьмуть", - попередив він.

Співрозмовник пояснив, що для звільнення живої сили від оборонних боїв Силам оборони звести три-чотири лінії оборони на півдні і на півночі.

"Це дозволяє тримати умовно на кілометрі не 100 осіб, а 50. У той же час, якщо вони будуть пробувати штурмувати, то вони будуть відчувати на собі все те, що відчували українські військові, штурмуючи російські позиції. Тобто, оборона в теорії та й на практики трохи простіше, ніж наступ. Тому за рахунок цього Україна буде пробувати змінювати свою тактику на наступний період", - додав Ступак.

Хто такий Іван Ступак

Іван Ступак – асоційований експерт програми реформування правоохоронної та судової систем, засновник та керівник ТОВ "Агентство безпеки 1901" (м. Київ), консультант комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони, пише Український інститут майбутнього.

Раніше повідомлялося про загрозу наступу на Харків: бронеколони РФ пішли на штурм. Російські бронегрупи другий день поспіль штурмують позиції ЗСУ в районі Синьківки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія "хоче" захопити Куп'янськ: у ЗСУ розкрили плани Путіна. Плани російських окупантів по Харківській області не обмежуються намірами захопити Куп'янськ, розповів представник ЗСУ Володимир Фітьо.

Раніше військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів, що війська РФ ще з літа намагаються зайняти Синьківку під Куп'янськом, але безуспішно. Згідно з його оцінкою, у росіян до кінця року навряд чи є перспективи на даному напрямку.

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