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Окупанти просунулися біля Бердичів, важка ситуація ще біля одного міста - DeepState

Анна Ярославська
5 квітня 2024, 10:21оновлено 5 квітня, 11:52
Складна ситуація склалася на схід від Часового Яру - окупанти зайшли в крайні будинки. Були штурми на багатоповерхівки, але противнику не вдалося закріпитися.
ЗСУ, війна в Україні
Моніторинговий канал DeepState опублікував свіже зведення з фронту / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти продовжують штурмові дії на багатьох ділянках фронту. Ресурси в живій силі, перевага в артилерії та наявність зайвої техніки дає змогу чинити тиск на кількох напрямках одночасно. Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState у свіжому зведенні з фронту.

"З огляду на ситуацію із зайняттям противником позицій в околицях, у Часовому Яру найближчим часом можуть початися вуличні бої. Якщо надалі не вирішити питання з брехнею та взаємодією в Роботиному, то ворог повторно захопить село", - йдеться у повідомленні.

Також аналітики розповіли про ситуацію на різних напрямках фронту.

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Сватівський відрізок. Останніми днями російські окупанти проводять штурмові дії біля Тернів, але завдяки злагодженій роботі підрозділів Сил оборони вдається завдати поразки та не пустити колони на свої позиції.

Бахмутський відрізок. Противник проводить штурмові дії в Білогорівці та в районі Веселе - Виїмка.

"Складна ситуація на схід від Часового Яру, окупанти зайшли в крайні будинки. Також були штурми і на багатоповерхівки, але противнику не вдалося закріпитися. Дещо стабілізувалася ситуація в Іванівському, ворогу завдано суттєвого ураженння під час численних штурмів. Силам Оборони важко стримувати натиск противника, який має таку перевагу в живій силі", - йдеться у повідомленні.

Бухмут, Часів Яр
Бухмут, Часів Яр: Війна в Україні - карта / Фото: Deep State

Авдіївський напрямок. Ворог просунувся в Бердичах і проводить штурмові дії в бік Семенівки та Уманського.

Останніми днями окупанти захопили Водяне та просувалися в Первомайському. Біля Невельського російських військових вдалося відкинути з кількох позицій. Сутички відбуваються біля Красногорівки, Георгіївки, Вугледара та Побєди, але змін не зафіксовано. Погіршується ситуація в Новомихайлівці, зазначають аналітики.

Бердичі
Бердичі: Війна в Україні - карта / Фото: Deep State

Бердянський відрізок. Тривають штурмові дії на позиції підрозділів Сил оборони південніше Урожайного.

"Біля Старомайорського ворог знову просунувся. Якщо динаміка не зміниться і росіяни продовжать витісняти ТРО з висоти біля села, то подальше утримання населеного пункту буде дуже дорогим", - вважають експерти.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Запорізький відрізок. Спочатку силами підрозділу "Скала" вдалося вибити окупантів зі школи в Роботиному, але росіяни відновили штурмові дії.

"Погана комунікація між нашими підрозділами зробила свою справу - ворог намагається закріпитися на кількох позиціях на півдні села. Біля Вербового ворог продовжує займатися поліпшенням тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

Работине
Работіно: Війна в Україні - карта / Фото: Deep State

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йдеться, що минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку відбито 30 атак у районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку захисники України відбили двк атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 4 невдалі спроби атакувати позиції наших військ у районах населених пунктів Старомайорське на Донеччині та на північний захід від Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.

Також у Генштабі зазначили, що ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Станом на ранок 5 квітня за добу ЗСУ знищили:

  • 860 окупантів;
  • 15 танків;
  • 73 бойові броньовані машини;
  • 50 артилерійських систем;
  • 3 РСЗВ;
  • 61 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.
Втрати РФ у війні
Втрати РФ у війні в Україні / Фото: Главред

Нагадаємо, раніше моніторинговий канал DeepState повідомляв про те, що російські окупанти просунулися на Донецькому напрямку. Зокрема, їм можливо вдалося захопити населений пункт Водяне.

Як повідомляв Главред, керівник Центру військово-правових досліджень, військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко заявив, що російська окупаційна армія, імовірно, готує наступ в Україні у 2024 році, але якщо агресор діятиме так само, як у 2022-му, то атаку буде відбито. Мусієнко також назвав два сценарії, згідно з якими може діяти 150-тисячне угруповання військ РФ.

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