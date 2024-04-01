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Колону рознесли на друзки: потужна відповідь десантників ЗСУ потрапила на відео

Олексій Тесля
1 квітня 2024, 18:18
Українські десантники під час бою знищили чотири ворожі танки і дві БМП країни-агресора РФ.
Скріншот
Десантники ЗСУ розгромили ворожу колону / Скриншот

Бійці Збройних сил України відбили атаку окупантів РФ із використанням бронетехніки.

Вдалими діями відзначилися захисники з 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

Зазначається, що українські десантники під час бою знищили чотири ворожі танки та дві БМП країни-агресора РФ.

відео дня

"Для нас немає неможливого. Січеславські десантники знищили колону ворожої техніки. Чотири танки окупантів і дві БМП перетворилися на металобрухт від філігранної роботи десантників. Скільки б вас не було, де б ви не ховалися - ми все одно знайдемо і знищимо", - сказано в повідомленні.

Дивіться відео - ЗСУ розгромили ворожу колону:

Скріншот
/ Скриншот

Що відомо про 25-ту бригаду

25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада базується в Дніпропетровській області. З початком АТО бригада брала участь у боях за Шахтарськ, Дебальцеве, штурмувала Савур-Могилу. Бійці бригади брали участь у боях за донецький аеропорт і Авдіївку. Після початку масштабного вторгнення РФ частини бригади брали участь у визволенні Ізюма. Під час контрнаступу на Слобожанщині 25 бригада також звільняла лівий берег річки Оскіл і північно-західні райони Луганщини, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що штурмовиків РФ під Бахмутом добили артилерією і дронами. Українським військовим вдалося вчасно виявити переміщення техніки і знищити колону РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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