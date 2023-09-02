"Відключатимуть світло по максимуму": експерт розповів про наслідки ударів РФ взимку

Сьогодні складно визначити потенціал російських ракетних ударів, протиповітряної оборони і того, як довго триватиме війна.

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Володимир Омельченко розповів, що буде з відключенням світла взимку в Україні / Колаж: Главред, фото: Укренерго

Якщо російські окупанти продовжуватимуть завдавати по Україні ракетних ударів у зимові місяці, то українцям варто готуватися до відключень електроенергії. Однак на даний момент складно оцінити, наскільки масованими будуть ці удари. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Якщо будуть планові відключення, то будуть відключати по максимуму. Росія дійсно може завдати пошкодження, але ми не знаємо, якими вони будуть", - сказав Омельченко.

Експерт додав, що сьогодні ми не можемо визначити потенціал російських ракетних ударів, дронів, протиповітряної оборони і того, як триватиме війна.

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"Можливо, з Нового року активні бойові дії в поточному режимі взагалі завершаться. Тому щось передбачити тут неможливо", - вважає Омельченко.

Хто такий Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

Ракетні удари РФ по Україні

Глава пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти економлять ракети, щоб взимку влаштувати масовані удари по Україні. РФ битиме по енергетичних об'єктах, адже вони досі є пріоритетними цілями для неї.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що зима в Україні буде складною, буде чимало проблем. Причиною цих проблем буде "божевільний Путін".

Країна-агресор Росія може готуватися до масових обстрілів України восени та взимку. Але російські окупанти можуть змінити тактику. Ймовірно, вони будуть використовувати для атак більше дешевих дронів-камікадзе "Шахед", вважає представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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