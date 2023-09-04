РФ готує нові масовані удари: українцям назвали терміни та цілі обстрілів

Володимир Омельченко прокоментував питання про те, чи необхідно жителям великих міст, зокрема – Києва, готується до можливої евакуації.

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Володимир Омельченко не виключив нові удари по інфраструктурі України / Колаж УНІАН

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів про те, чи чекати на обстріли критичної інфраструктури України окупантами РФ в осінньо-зимовий період.

"Від росіян можна очікувати чого завгодно. Намагатися атакувати можуть, але чи здатні - це питання", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вказав на те, що якщо РФ вирішить атакувати газову інфраструктуру України, то це буде зробити складніше, ніж атакувати електроенергетичні об'єкти.

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"Ситуація на фронті не дозволяє їм обстрілювати все підряд, тому росіяни будуть концентруватися саме на системі передач електричної енергії та генерації. Наприклад, на трансформаторах, підстанціях", - не виключив він.

Співрозмовник також прокоментував питання про те, чи необхідно жителям великих міст, зокрема – Києва, готується до можливої евакуації в зимовий період у зв'язку з ймовірними блекаутами.

"Про це завжди потрібно думати, тому що ризики нікуди не зникають. Тому, наприклад, пенсіонери, які не задіяні на постійній роботі і мають можливість для переїзду в приватне приміщення з більш надійним енергозабезпеченням, то є сенс його підготувати вже зараз. Тобто щоб потім була можливість перебувати там тиждень-два або місяць, скільки буде потрібно. Ця опція ніколи не буде зайвою", - додав Омельченко.

Хто такий Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

Раніше експерт назвав ймовірні терміни масових відключень. Володимир Омельченко пояснив, коли очікується дефіцит електроенергії в Україні.

Нагадаємо, раніше експерт спрогнозував наслідки ударів РФ взимку. Сьогодні складно визначити потенціал російських ракетних ударів, протиповітряної оборони і того, як довго триватиме війна.

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