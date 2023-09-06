Загроза енергетичного терору РФ: Зеленський терміново провів Ставку

Всі учасники процесу отримали конкретні завдання щодо конкретних термінів виконання, зазначив президент.

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Володимир Зеленський провів Ставку з питань енергетики / Колаж: Главред, Фото: khoda.gov.ua, скріншот

Ставка Верховного Головнокомандувача під керівництвом президента Володимира Зеленського відбулася в середу, 6 вересня.

На засіданні розглянули підготовку енергосистеми до зими. Про це написав президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Комплексний план захисту об'єктів критичної інфраструктури від усього, що може придумати країна-терорист", - підкреслив він.

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Глава держави повідомив, що з доповідями виступили прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр Олександр Кубраков, представники енергетичного сектору, Держспецзв'язку, Генштабу та обласних військових адміністрацій.

"Ще є над чим працювати. Всі учасники процесу отримали конкретні завдання за конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", - додав Зеленський.

Повідомлення в. Зеленського / t.me/V_Zelenskiy_official

Раніше експерт назвав ймовірні терміни масових відключень. Володимир Омельченко пояснив, коли очікується дефіцит електроенергії в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ готує нові масовані удари: українцям назвали терміни і цілі обстрілів. Володимир Омельченко прокоментував питання про те, чи необхідно жителям великих міст, зокрема – Києва, готується до можливої евакуації.

Нагадаємо, раніше експерт спрогнозував наслідки ударів РФ взимку. Сьогодні складно визначити потенціал російських ракетних ударів, протиповітряної оборони і того, як довго триватиме війна.

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