Росіяни намагаються прорватись до Часового Яру: розвідка Британії розкрила ситуацію

Відомо, що окупанти скидають за добу 20-30 авіаційних бомб у районі Часового Яру.

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Окупанти намагаються прорватись до Часового Яру / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: deepstatemap

Аналітики Міноборони Британії розповіли, що російські окупаційні війська, які намагаються захопити Часів Яр у Донецькій області, використовують тактику, як в Авдіївці.

В оперативно-стратегічному угруповуванні "Хортиця" заявили, що окупанти скидають за добу 20-30 авіаційних бомб у районі Часового Яру. Їх скидають з літаків Су-25, які працюють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, які діють на дистанції з використанням плануючих бомб.

"Це узгоджене бомбардування з повітря, і це тактика повторена з кампанії в Авдіївці", - передає розвідка Британії. відео дня

Як зазначає розвідка, місто Часів Яр міцно укріплене та розташоване на підвищенні. Російські сили просуваються в цьому районі повільно.

Ситуація на фронті / скріншот: deepstatemap

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Нагадаємо, що військовий експерт Олександр Коваленко розповів, коли відбудеться пік наступу РФ. Посилення наступу росіян може відбутися у червні або на початку липня. ЗСУ докладають титанічних зусиль, щоб стримувати російських окупантів.

В ЗСУ розповіли, хто контролює Часів Яр. В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що росіяни продовжують тиснути на позиції Сил оборони в районі Часового Яру, однак ситуація контрольована. Окупанти намагаються знищити місто.

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