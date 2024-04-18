'Ситуація загострилась': в ЗСУ розповіли, хто контролює Часів Яр

В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що росіяни продовжують тиснути на позиції Сил оборони в районі Часового Яру, однак ситуація контрольована.

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В ЗСУ розповіли про ситуацію довкола міста Часів Яр / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України, deepstatemap

Російські окупаційні війська намагаються знищити місто Часів Яр на Донеччині КАБами. Однак, не зважаючи на це українські захисники продовжують зберігати повний контроль над цим населеним пунктом. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація на східному фронті останніми днями стала загострилась, але значного порішення ситуації поки що не відбулося. Речник додав, що окупанти використовують артилерію, танки, різні безпілотники, а також авіацію для здійснення ударів керованими авіаційними бомбами.

"Ворог намагається усіма можливостями досягти своєї мети - вийти на адмінкордони Донецької області", - додав Волошин.

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Він відзначив, що ситуація в районі бойових дій залишається складною, але під контролем Сил оборони.

"Наразі ворог тисне у більшості на Бахмутському напрямку. Ситуація довкола міста Часів Яр на Донеччині складна. Сили оборони контролюють його, ситуацію. Противника в місті немає", - наголосив Волошин.

Речник зауважив, що окупанти використовують свою перевагу у повітрі, наявність ракет та боєприпасів великих калібрів для проведення штурмових дій.

"Наразі, також, ворог закидає місто Часів Яр керованими авіаційними бомбами, знищуючи, при цьому, цивільну інфраструктуру", - сказав Волошин.

Речник зауважив, що інфраструктура знищується таким чином, щоб повністю зруйнувати все. За його словами, ворог не зважає на втрати ні серед особового складу, ні серед техніки.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська продовжують використовувати "м'ясні штурми" на сході України для наступу в напрямку міста Часів Яр. Про це заявив аналітик та співзасновник проекту DeepState Роман Погорілий.

За словами спікера Національної гвардії України Руслана Музичука, російські окупанти активно намагаються просунутись у напрямку міста Часів Яр в Донецькій області та використовують авіацію для підтримки цього наступу.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що окупанти не зможуть захопити Часів Яр до 9 травня.

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