Загроза співставна із Чорнобилем: чим грозить Україні аварія на Курській АЕЕ

Аварія на Курській АЕС може нести реальний ризик для України через недосконалість конструкції реакторів та відсутність модернізації, вважає експерт.

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Загроза аварії на Курській АЕС - експерт оцінила наслідки для України / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Якщо РФ все-таки спробує влаштувати ядерний інцидент на Курській АЕС, то наслідки для України будуть залежати від напрямку вітру. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла незалежний експерт з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна

Вона навела приклад аварії на ЧАЕС, коли у 1986 році разом із паровим вибухом вітер забруднив частину атмосфери від Білорусі, частини території Росії і дістався до скандинавських країн - Швеції, Фінляндії. Якщо вітер буде західним, то все полетить до Уралу, а якщо східний, то, відповідно, до України, Білорусі та Європи.

"Але наслідки, схожі на ті, що на Чорнобильській АЕС - це досить реальний ризик. Тому що недосконалість конструкції реакторів зафіксована в документах МАГАТЕ", - вказує вона. відео дня

Експерт додає, що після Чорнобильської АЕС була якась модернізація, але немає стільки систем захисту, як, наприклад, на тих АЕС, що залишилися в Україні.

"І небезпека ще полягає в тому, що з початку незалежності українські АЕС проходили глибоку модернізацію. У випадку із ЗАЕС переважна більшість спеціалістів виїхала на підконтрольну територію, а з ліцензованого персоналу у 200 осіб залишилося лише 22. На ЗАЕС, до речі, у відрядження приїжджають фахівці з Курської АЕС, які не знайомі з блоковим щитом управління, повністю модернізованим обладнанням західних та українських виробників. Тому ризик помилок персоналу дуже великий", - резюмувала Ольга Кошарна.

Що відомо про Курську АЕС / Інфографіка: Главред

Хто така Ольга Кошарна Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук. Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

Провокації РФ на Курській АЕС - що відомо про загрозу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські офіційні особи намагалися скористатися візитом гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську АЕС, про що повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). 27 серпня Гроссі заявив у соцмережах, що ситуація на Курській АЕС є серйозною, підкресливши, що будь-яка атака на атомну електростанцію є неприйнятною. Він також відзначив особливу вразливість станції, оскільки її реактор розташований у звичайній будівлі без захисної оболонки.

В'їзд у місто Курчатов, де знаходиться Курська АЕС, був обмежений російською владою, яка заявляє про побоювання українського наступу та захоплення станції.

Зазначається, що доступ до міста тепер можливий лише за спеціальними перепустками, а окупанти встановлюють бетонні блоки на трасі Курчатов-Льгов-Рильськ. Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що розвідка РФ, ймовірно, попередила окупантів про можливий вихід ЗСУ на цю трасу як зі сторони Суджі, так і зі сторони Глухова.

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