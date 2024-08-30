Росіяни панікують: ворог боїться заходу українських ДРГ на Курську АЕС - Світан

Окупанти видали розпорядження про обмеження в'їзду в населений пункт, де знаходиться станція, не просто так.

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Окупанти намагаються захистити станцію від прориву ДРГ / Колаж: Главред, фото: скріншот з карти, Вікіпедія, 36 ОБрМП ім. Михайла Бєлінського

У зв'язку з розпорядженням влади у місто Курчатов, де розташована Курська АЕС, потрапити тепер можуть лише ті, хто мають спеціальну перепустку. Окрім цього бетонні блоки окупанти виставляють на лінії Курчатов-Льгов-Рильськ.

Як розповів в етері 24 каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, ймовірно, розвідка країни-агресора Росії донесла окупантам, що ЗСУ можуть вийти на трасу Рильськ-Льгов-Курчатов як і зі сторони Суджі, так і зі сторони Глухова.

Експерт вважає, що ці перекриття і обмеження вказують на паніку і страх заходу українських диверсійних груп на територію атомної електростанції, адже для її звільнення та контролю над нею відібрані спеціальні підрозділи.

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"Тобто це ті підрозділи, які можуть виконувати бойові задачі з деблокування атомних станцій. У них є спеціальна підготовка для роботи поруч з реакторами, знають як потрібно поводитися. Росіяни бояться заходу саме цих груп на атомну станцію у Курську", – каже Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація в Курській області - останні новини

Напередодні президент Зеленський повідомив, що заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який розказав про прогрес у проведенні операції в Курській області. За його словами, українські захисники розширюють контроль над територією Курщини та поповнюють обмінний фонд.

Раніше стало відомо, що після знищення основних мостів, росіяни в Курській області збудували вже четверту понтонну переправу через річку Сейм. Новий міст спорудили у селі Зване.

Нагадаємо, ЗСУ взяли під контроль 31 квадратний кілометр території в Курській області за останній тиждень. Українські захисники просуваються зі швидкістю 4,5 квадратних кілометри на добу.

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